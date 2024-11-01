Lo preocupante no es que la IA vaya a quitarte el trabajo en el futuro: es que está impidiendo que encuentres uno ahora

La automatización se ha impuesto en los procesos de reclutamiento con el 80% de las empresas usando IA. El resultado: el sistema está roto por los retrasos, saturación y candidatos perfectos que se vuelven invisibles. Enviar currículum es una pérdida de tiempo. Rogers contaba que buscar trabajo ya no es solo cuestión de actualizar tu currículum y enviarlo a las empresas que buscan cubrir sus vacantes: los sistemas automáticos y la inteligencia artificial han creado un muro invisible que complica aún más conseguir una oportunidad real.