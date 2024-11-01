edición general
Lo preocupante no es que la IA vaya a quitarte el trabajo en el futuro: es que está impidiendo que encuentres uno ahora

La automatización se ha impuesto en los procesos de reclutamiento con el 80% de las empresas usando IA. El resultado: el sistema está roto por los retrasos, saturación y candidatos perfectos que se vuelven invisibles. Enviar currículum es una pérdida de tiempo. Rogers contaba que buscar trabajo ya no es solo cuestión de actualizar tu currículum y enviarlo a las empresas que buscan cubrir sus vacantes: los sistemas automáticos y la inteligencia artificial han creado un muro invisible que complica aún más conseguir una oportunidad real.

5 comentarios
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
La IA se comio mi perro.
#2 ombresaco
Por como lo explica, parece que las IAs descartan a todos... Entiendo que el problema será que descartan a los aptos y aceptan a los no aptos (para un puesto concreto), y en ese caso las víctimas no son (solo) los candidatos aptos, sino las empresas que fichan a quien no deben.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

el problema será que descartan a los aptos y aceptan a los no aptos

¿y en qué se diferencia de lo que hace RRHH por lo general? xD
Anfiarao #1 Anfiarao
Hay que iniciar una yihad Butleriana ya!
#4 ombresaco
#1 lo cual es muy difícil si la interacción es por internet.
