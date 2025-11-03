edición general
Preocupación en Bruselas tras la retirada parcial de tropas de EE.UU. en Rumanía

La decisión del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, de retirar una brigada de infantería de Rumanía ha reavivado los temores a un repligue mayor por parte de la Administración estadounidense. Los expertos advierten de que una retirada repentina y descoordinada podría socavar la seguridad europea y envalentonar a Rusia, mientras los europeos se apresuran a rearmarse al ritmo más rápido desde el final de la Guerra Fría. Estados Unidos anunció que la brigada de casi 800 soldados volverá a su base de Kentucky y no será reemplazada.

| etiquetas: defensa , europa , hegseth , estados , unidos , retirada , rumanía , rusia
3 comentarios
azathothruna #1 azathothruna
Solo unos cobardes inutiles tienen miedo que el proxeneta se aleje
1 K 24
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
¿Repentina?
Si llevan avisando durante meses.

Es como en una huelga. Aprovechas para parar en un momento en que la empresa lo necesita mucho, para que te aumente el sueldo y mejore las condiciones.

Los jodidos estadounidenses aprovechan para amenazar con irse ahora que está Putin atacando (lo azuzaron ellos intencionadamente y conociendo el resultado exacto, ellos provocaron la guerra con conocimiento de causa, un plan detallado hecho hace tiempo para que el resultado fuese el actual) y son…   » ver todo el comentario
0 K 20
Mixtape96 #3 Mixtape96
No se a qué espera Europa para negociar la paz con Rusia. Si no estaba clara la encerrona... otro pasito.
1 K 20

