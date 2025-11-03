Preocupación en Bruselas tras la retirada parcial de tropas de EE.UU. en Rumanía

La decisión del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, de retirar una brigada de infantería de Rumanía ha reavivado los temores a un repligue mayor por parte de la Administración estadounidense. Los expertos advierten de que una retirada repentina y descoordinada podría socavar la seguridad europea y envalentonar a Rusia, mientras los europeos se apresuran a rearmarse al ritmo más rápido desde el final de la Guerra Fría. Estados Unidos anunció que la brigada de casi 800 soldados volverá a su base de Kentucky y no será reemplazada.