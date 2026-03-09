edición general
Los Premios Ig Nobel trasladan su ceremonia a Europa por temor a problemas de visados [ENG]

Los Premios Ig Nobel, premios satíricos al mérito científico, se trasladan por primera vez de EE.UU a Europa por la preocupación de que los invitados puedan no obtener visados. Organizados por Annals of Improbable Research, una revista digital que destaca las investigaciones que te hacen reír pero también pensar, la 36ª ceremonia tendrá lugar en Zúrich. "Durante el último año, se ha vuelto inseguro para nuestros invitados visitar EE.UU", dijo Marc Abrahams, maestro de ceremonias y editor de la revista, a Associated Press.

ig nobel , improbable research , traslado , premios , zurich
Los Premios Ig Nobel son de lo mejor que hay. Algún premiado terminó luego ganando un Premio Nobel, por cierto
#1 No hay huevos q no esta el horno pa bollos y sabemos como se las gasta pero... un Ig Nobel de la paz....
¿Le van a dar a Trump el IgNobel de la Paz? xD
A ver si sacamos la ONU de ese nuevo Oeste sin ley..
