Los Premios Ig Nobel trasladan su ceremonia a Europa por temor a problemas de visados [ENG]

Los Premios Ig Nobel, premios satíricos al mérito científico, se trasladan por primera vez de EE.UU a Europa por la preocupación de que los invitados puedan no obtener visados. Organizados por Annals of Improbable Research, una revista digital que destaca las investigaciones que te hacen reír pero también pensar, la 36ª ceremonia tendrá lugar en Zúrich. "Durante el último año, se ha vuelto inseguro para nuestros invitados visitar EE.UU", dijo Marc Abrahams, maestro de ceremonias y editor de la revista, a Associated Press.
| etiquetas: ig nobel , improbable research , traslado , premios , zurich