edición general
17 meneos
20 clics
Preguntamos a un equipo de filósofos, juristas y astrofísicos dónde empieza y dónde termina el “entorno” del Fiscal General del Estado

Preguntamos a un equipo de filósofos, juristas y astrofísicos dónde empieza y dónde termina el “entorno” del Fiscal General del Estado

“¿Soy yo, dado que vivo en Madrid, parte del entorno del ex Fiscal General del Estado?”. Son muchos los madrileños que se han hecho esta pregunta esta mañana después de que el Tribunal Supremo finalmente haya publicado el texto de la sentencia que condenó al ex Fiscal General del Estado y donde se indica que él “o alguien de su entorno” filtró el correo del abogado del novio de Ayuso. Es por este motivo que este medio se ha puesto en contacto con un equipo de expertos que podrían delimitar qué se considera o no se considera “entorno” del Fi

| etiquetas: lawfare , sentencia , fiscal general
14 3 2 K 118 ocio
6 comentarios
14 3 2 K 118 ocio
oceanon3d #2 oceanon3d
Lo único claro que tengo de este juicio es sobre quienes son los delincuentes y quien el inocente.

Yo y cualquiera con más de dos neuronas activas y algo de moral en su espalda.
5 K 68
Thornton #5 Thornton *
#2 No creas. Hay una cosa que se llama el sesgo de confirmación que hace que algunas personas solo ven, escuchan o dan credibildiad a las noticias y argumentos que confirman sus prejuicios. No es que les falten neuronas o moral, es que viven un en relato distinto.

En cierta forma, nos pasa, en mayor o menor medida, a todos. Lo que no te niego es que esta vez es una "rueda de molino".
0 K 19
Ze7eN #4 Ze7eN
¿Este sentencia marca jurisprudencia? Lo digo por ir inhabilitando a todos los políticos del PP una vez se ha demostrado ya en diferentes sentencias que "su entorno" ha cometido diferentes delitos de corrupción.
2 K 44
Thornton #1 Thornton
Relacionada: El Supremo considera que el ex fiscal general "o alguien de su entorno" filtraron la confesión de la pareja de Ayuso

www.meneame.net/story/supremo-considera-ex-fiscal-general-alguien-ento
1 K 25
#3 harverto
Con el mismo criterio del Tribunal Supremo, se puede deducir como prueba condenatoria por prevaricación el indicio de que el tribunal apenas tardó unas horas en condenarle y casi tres semanas en redactar la sentencia.
0 K 10
#6 Aas59
Yo no sé si este hombre ha hecho algo ilegal, pero lo que si tengo claro es que en este país (como en otros muchos) lo que realmente resulta peligroso es un juez.
Se hacen las leyes ellos para vivir de eso que ellos llaman justicia y para proteger a los poderosos. Ahora un gobierno de izquierdas les ha ocupado su espacio de poder y eso no lo pueden consentir. Con los roba gallinas, son contundentes, con los corruptos de guante blanco y los que ya saben que (esto es legal), tienen otro código.
0 K 7

menéame