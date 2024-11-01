Preguntamos a un equipo de filósofos, juristas y astrofísicos dónde empieza y dónde termina el “entorno” del Fiscal General del Estado

“¿Soy yo, dado que vivo en Madrid, parte del entorno del ex Fiscal General del Estado?”. Son muchos los madrileños que se han hecho esta pregunta esta mañana después de que el Tribunal Supremo finalmente haya publicado el texto de la sentencia que condenó al ex Fiscal General del Estado y donde se indica que él “o alguien de su entorno” filtró el correo del abogado del novio de Ayuso. Es por este motivo que este medio se ha puesto en contacto con un equipo de expertos que podrían delimitar qué se considera o no se considera “entorno” del Fi