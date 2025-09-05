edición general
3 meneos
91 clics

La predicción de Elon Musk que está a un paso de hacerse realidad: “Estamos al borde de una grave crisis”

El magnate tecnológico ha advertido sobre un panorama que puede afectar al equilibrio energético que puede afectar profundamente el rumbo de la humanidad.

| etiquetas: predicción , elon , musk , grave , crisis , energía
2 1 1 K 18 tecnología
5 comentarios
2 1 1 K 18 tecnología
powernergia #3 powernergia
Por si no tuviéramos suficientes problemas energéticos hace 10 años, llegaron las criptomonedas y la IA a terminar de joderlo todo.
4 K 62
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho *
Que estamos al borde de una grave crisis lo dicen miles y miles de expertos economistas, científicos y en política. Lo dice Elon Musk eso no mas relevancia, además de ser un personaje supremacistas, oportunista y manipulador. En el fondo si a sus empresas le fueran bien le importaría una mierda que los demás tuvieran problemas, pero Tesla está en una situación cada vez más delicada, y le quieren dar un bono de 10.000 millones para que continúe en la empresa, es la cosa más obscena del capitalismo.

elpais.com/economia/2025-09-05/tesla-propone-un-bonus-sin-precedentes-
2 K 33
Dene #1 Dene
SIEMPRE estamos al borde de una grave crisis... da igual cuando y quien lo diga
0 K 12
#2 doppel
#1 al ser humano le gusta vivir al límite
0 K 20
Arzak_ #4 Arzak_
Su amigo el Zanahorio opina diferente respecto a eso de las energías renovables 8-D
0 K 11

menéame