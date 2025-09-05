·
3
meneos
91
clics
La predicción de Elon Musk que está a un paso de hacerse realidad: “Estamos al borde de una grave crisis”
El magnate tecnológico ha advertido sobre un panorama que puede afectar al equilibrio energético que puede afectar profundamente el rumbo de la humanidad.
tecnología
5 comentarios
#3
powernergia
Por si no tuviéramos suficientes problemas energéticos hace 10 años, llegaron las criptomonedas y la IA a terminar de joderlo todo.
4
K
62
#5
Mauro_Nacho
*
Que estamos al borde de una grave crisis lo dicen miles y miles de expertos economistas, científicos y en política. Lo dice Elon Musk eso no mas relevancia, además de ser un personaje supremacistas, oportunista y manipulador. En el fondo si a sus empresas le fueran bien le importaría una mierda que los demás tuvieran problemas, pero Tesla está en una situación cada vez más delicada, y le quieren dar un bono de 10.000 millones para que continúe en la empresa, es la cosa más obscena del capitalismo.
elpais.com/economia/2025-09-05/tesla-propone-un-bonus-sin-precedentes-
2
K
33
#1
Dene
SIEMPRE estamos al borde de una grave crisis... da igual cuando y quien lo diga
0
K
12
#2
doppel
#1
al ser humano le gusta vivir al límite
0
K
20
#4
Arzak_
Su amigo el Zanahorio opina diferente respecto a eso de las energías renovables
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
