Los precios también se disparan en los desarrollos del sureste, que iban a ser la gran bolsa de viviendas asequibles de Madrid [ML]

Los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid, que se iban a convertir en la gran bolsa de pisos asequibles de la capital, tampoco se libran de la escalada de precios que vive la ciudad.

#2 HangTheRich
sorpreson! no podia saberse!
#3 MiguelDeUnamano
La idea era que estos nuevos desarrollos supusiesen un impacto real en el mercado inmobiliario y que, al sacar a la venta un gran número de pisos, se moderasen los precios.

A ver si la solución no va a ser construir al problema de los precios y sí es necesario que intervenga el estado y ponga fin a la especulación inmobiliaria.
#1 Dakaira
#6 UNX
Es que eso de "asequible" es muy subjetivo.
#4 Tronchador.
Es increíble como el libremercado tiene la capacidad de fijar precios pactados, de aniquilar oferta y manipular el propio "libremercado".
No sé podía saber.
#5 Borgiano
El cobete.
