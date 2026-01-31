Los precios también se disparan en los desarrollos del sureste, que iban a ser la gran bolsa de viviendas asequibles de Madrid [ML]

·
más votadas
422
España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump'
247
Más de 200 muertos, entre ellos mujeres y niños, por derrumbe de mina de coltán en el este del Congo
408
La Asamblea de Madrid, obligada a admitir la reprobación de MAR e investigar los “chanchullos” de Ayuso tras el varapalo del Constitucional
328
El Departamento de Justicia elimina nuevos archivos de Epstein que mencionan acusaciones sexuales descabelladas contra Trump, incluida una violación
267
Guardiola vuelve a alzar la voz por Gaza: “los hemos dejado abandonados”
Los precios también se disparan en los desarrollos del sureste, que iban a ser la gran bolsa de viviendas asequibles de Madrid
Los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid, que se iban a convertir en la gran bolsa de pisos asequibles de la capital, tampoco se libran de la escalada de precios que vive la ciudad.
|
etiquetas
:
madrid
,
vivienda
,
no asequible
relacionadas
#2
HangTheRich
sorpreson! no podia saberse!
3
K
53
#3
MiguelDeUnamano
La idea era que estos nuevos desarrollos supusiesen un impacto real en el mercado inmobiliario y que, al sacar a la venta un gran número de pisos, se moderasen los precios.
A ver si la solución no va a ser construir al problema de los precios y sí es necesario que intervenga el estado y ponga fin a la especulación inmobiliaria.
1
K
28
#1
Dakaira
*
[ML] modo lectura
0
K
20
#6
UNX
Es que eso de "asequible" es muy subjetivo.
0
K
15
#4
Tronchador.
Es increíble como el libremercado tiene la capacidad de fijar precios pactados, de aniquilar oferta y manipular el propio "libremercado".
No sé podía saber.
0
K
7
#5
Borgiano
El cobete.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
