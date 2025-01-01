edición general
Los precios de las importaciones de EEUU estallan el sueño de Trump: los extranjeros no están pagando los aranceles

Este pasado martes, Donald Trump lo volvió a repetir ante los medios: "Los aranceles los pagan los Gobiernos extranjeros o las empresas extranjeras". Esa frase resume el principal argumento que el magnate lleva décadas esgrimiendo para justificar su "amor" por ese impuesto. Pero los datos de los precios de importación publicados hoy vuelven a arrasar su argumento: los extranjeros no solo no están 'comiéndose' los costes de los aranceles, sino que la debilidad del dólar está subiendo los precios que pagan los estadounidenses.

Ainhoa_96
Lo más gracioso es que no pueden publicar el IPC real, porque si lo publican los despiden, como ya pasó cuando con el desempleo xD

Todo va bien :-x
6
Ainhoa_96
#3 de Reddit :-P
6
sxentinel
#6 Muy bueno. xD Los simpson dan para todo.
1
Verdaderofalso
Vaya, Trump mintiendo
3
TripleXXX
#1 Unfuckingbelievable :palm:
3
Meneanauta
#1 "Los aranceles los pagan los Gobiernos extranjeros o las empresas extranjeras"
Me da la sensación que lo piensa de verdad. No entiende cómo funciona. Con su pan se lo coma.
7
El_Pobrecito_Hablador
#4 Efectivamente. Percibo que tiene una mentalidad extremadamente infantilizada y que nadie se atreve a llevarle la contraria.
0
angeloso
#4 #5 Claro que sabe cómo funcionan. Lo que también sabe es que sus votantes son tontos de remate.
0
Don_Pixote
#1 yo no creo que mienta
Simplemente que no sabe cómo funciona un arancel, y se lo abran intentado explicar hasta con colorines

Es la misma persona que cambió la trayectoria de un huracán con un rotulador, que no hay más debajo de ese tupe.  media
2
solojavi
#5 Que obsesión tiene ese personaje con los carteles grandes xD
0
Penetrator
# Pues claro, negar la realidad cuando te golpea en la cara es de primero de idiocia.
0
xeldom
Spoiler: es exactamente lo que busca, que el producto extranjero sea menos atractivo para que venda lo menos posible y sea sustituido por el nacional
0
Allesgut
No importa, las bolsas seguiran subiendo porque el jefazo así lo ha ordenado. :take:
0

