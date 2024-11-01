edición general
10 meneos
14 clics
[EN] Praga dice no a Chat Control

[EN] Praga dice no a Chat Control

El gobierno checo ha dicho que votará en contra de la propuesta de monitorear las comunicaciones digitales cuando esta sea presentada ante el Consejo de la UE.

| etiquetas: república checa , chat control , privacidad , eu
8 2 0 K 107 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 107 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno
Ya son cuatro países en contra

fightchatcontrol.eu

El gobierno del pueblo sigue estando a favor de socabar la privacidad de sus ciudadanos
2 K 39
Cidwel #3 Cidwel *
en #2 podeis encontrar una lista de todos los eurodiputados que no se han puesto en contra de la medida. Tambien salen los españoles.

Es curioso que VOX sea el único partido que ha ido a Piñón para ir en contra de chat control. Estaría bien que desde la izquierda se ejerza esta misma presión.

Tambien, para los que votaron a SALF pueden ir a pedirle explicaciones a su representante xD
2 K 31
DrEvil #4 DrEvil
#3 Es el problema de votar "packs" ideológicos en vez de medidas concretas.
Más de uno puede cortocircuitar con lo que acabas de escribir :roll:

Al final el problema es que tendríamos que poder delegar el voto en las cosas que nos va bien lo que opine nuestro representante, y luego poder ejercer el voto directo en las que no represente adecuadamente nuestros intereses.

Pero esto es demasiado complicado de entender para muchos que sólo ven rojos y azules...
1 K 17
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¡Bien por ellos!

Espero que cunda el ejemplo.
2 K 36

menéame