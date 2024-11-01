edición general
PP y Vox votan contra la reducción de la jornada laboral. Vox es el único partido que no ha votado a favor de ampliar el permiso de nacimiento

Durante la semana pasada han tenido lugar dos votaciones en el Congreso en las que el PP y Vox han demostrado de nuevo que su verdadero objetivo es limitar en lo posible los derechos de los trabajadores. Se trata de la votación del proyecto de ley de la reducción y control de la jornada laboral y de la votación de convalidación del real decreto de ampliación a 19 semanas del permiso por nacimiento. En ambas se les ha visto el plumero perfectamente tanto al PP como especialmente a Vox.

| etiquetas: pp , vox , reduccion , jornada , permiso , nacimiento , laboro
66 comentarios
Comentarios destacados:                
Vaelicus
También Junts
27
#5 unocualquierax
#1
¿ Por qué cojones no mencionan a Junts ?
Han hecho lo mismo y son tan hp como los otros dos.
13
ChatGPT
#5 céntrate, todo lo malo es vox.
1
haprendiz
#5 #9 Céntrate, todo lo malo es la derecha.

Fixed :troll:
6
ChatGPT
#28 ojo, que ahí entras en que si el psoe es derecha, y empezamos a cortocitrcuitar.

es mejor a lo fácil, ya lo decía Goebbels, que si no el rebaño se pierde:
Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo;
Individualizar al adversario en un único enemigo
Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y
repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero
siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”
0
#38 MetalAgm
#30 El PSOE es derecha con intencion de pasar por izquierda... asi que en ese intento de hacerse pasar por partido de izquierda tiene que ceder en algunas cosas para aparentar... en el fondo, cuando hay que privatizar un servicio publico mira para otro lado y cuando hay que elegir entre beneficiar a una multinacional, un banco o a la gente... pues empieza con mucha propaganda en las calles para luego en los despachos firmar una ley ambigua que beneficie a la multinacional, fondo o banco...
3
haprendiz
#30 Siendo la mía #28 una coña marinera, me gustaría que te centraras (como la derecha del PSOE).

¿Qué partidos han votado en contra de una medida que beneficia claramente a los trabajadores? Pues eso, no mareemos la perdiz más de la cuenta. ;)
5
#6 Ovidio
#1 Ésos son aliados del gobierno y no conviene decirlo
2
camvalf
#6 y que tendrá que ver el tocino con la relatividad
1
#20 Ovidio
#8 Depende de la velocidad a la que vaya el cerdo. Si es muy inferior a la de la luz su trayectoria puede explicarse con la mecánica clásica, si no, hace falta la relatividad
2
reivaj01
#20 A medida que el lechón adquiere velocidad en su desplazamiento, el rozamiento del aire provocará el calentamiento de su superficie, llegando a afectar a su estructura molecular por efecto del calor sostenido en el tiempo.
Ilustro mi mensaje con una imagen del puerquecillo cuántico, el cual recomiendo entrelazar con una gran ensalada y un buen caldo.

.  media
2
#10 unocualquierax
#6
Son los agentes de la burguesía catalana.
Los trabajadores que los votan ... , pues eso.
0
Antipalancas21
#10 gili y lo demás son.
0
#11 Tecar
#6 Te equivocas de plano.
Junts no son aliados del gobierno, facilitaron la investidura por conveniencia. Nada más.
A Junts el gobierno se la trae al pario, tiene su agenda que está al margen y vota lo que le sale de los huevos, muchas veces sólo con tal de joder o no contrariar a la burguesía Catalana que le sostiene.
2
Antipalancas21
#6 Aliados del gobierno, jajajajajajaja, son los encargados de joder al gobierno, son peores que el PP.
0
#39 Ovidio
#31 Ya, por eso votan con él
0
#50 Alcalino
#39 o contra el, según les convenga.

Vaya, justo como el caso que nos ocupa
2
#56 Ovidio
#50 Normal, saben que el PSOE siempre se baja los pantalones (como el PP en su día)
0
Maki_Hirasawa
#31 Pues para ser los encargados de "joder al gobierno" el gobierno les da todo lo que pidan y más oye.
0
Antipalancas21
#61 Porque si no se lo dan joden todavía mas, el fugitivo es un hijo de frutas de mucho cuidado.
0
#13 Tecar
#1 Ops!
Junts en contra de la reducción de jornada pero a favor del permiso por nacimiento.
0
Vaelicus
#13 cómo el PP
0
riz
#1 Falange de las JUNTS, como les llama Quequé xD xD xD
1
#41 Jarod_mc
#1 y eso que estan en el mismo saco de basura que vox
0
kratos287
#1 Es que a algun@s le salen sarpullidos cuando le recuerdas que los indepes son unos fachas de mierda, clasistas y supremacistas con pasado esclavizador. Además ahora son aliados del gobierno actual y eso pesa.
2
#60 RockMeBabe
#1 Porque este panfleto antepone los intereses del PSOE a los de la clase obrera.

El PSOE de ahora es igual que el del 82 de Felipe González, controlado por la socialdemocracia alemana y por la CIA. Una disidencia controlada para que el pueblo piense que hay cambios, que hay revolución... en fin.

Blog de vendeobreros como el PSOE y SUMAR (no tanto Podemos o algún reducto comunista)
0
Ehorus
#1 A ver , yo diría que incluso el psoe.. y me explico. Solo hay que leer algunos editoriales de medios para intuir que el gobierno (la parte del psoe) no quería la medida... poca o ninguna defensa seria por parte del proyecto de Sanchez o Montero (supongo que más preocupados en mantener la poltrona que en otra cosa).
A parte en algún que otro medio de dudosa neutralidad, apuntan a que se han celebrado varias reuniones de empresarios en waterloo con junts. No dudo que el gobierno es perfecta y consciente de estos movimientos.
Ah, pero ojo con dirigirles malas palabras a los socios por parte de la sra Diaz a Junts... en cuanto lo ha hecho, bien que han saltado Sanchez y Montero a "callarla".
0
#65 sald64059
#1 nada manipulador el titular...
0
karakol
He tenido que preguntar a Chatty, mi memoria no alcanza tanto, las medidas de Vox en apoyo a los trabajadores solo en los últimos cinco años.

Subidas del Salario Mínimo Interprofesional 2020-2025
2020-2025: Vox ha rechazado todas las subidas, argumentando que perjudican la competitividad empresarial. Sin su voto, el SMI sería inferior a los actuales 1.134 € mensuales.

Reforma Laboral (Real Decreto-ley 32/2021)
2021: Vox se opuso junto al PP, alegando que rigidiza el…   » ver todo el comentario
14
Graffin
#14 Luego vienen con lo de que con insultos no vas a conseguir cambiar su voto.
Su voto no va a cambiar ni con datos, así que al menos vamos a desahogarnos llamándoles por su nombre. Imbéciles.
0
Sandilo
#14 Y se ha demostrado que todas las medias que ha tomado el gobierno con el empleo no ha hecho más que precarizarlo.

El número de trabajadores pobres aumenta cada vez más.
5
#18 fingulod
#16 Di que sí. Mucho mejor ganar 600 € y no tener permiso de paternidad. También es mucho mejor no tener subsidio de desempleo.
9 K 100
Sandilo
#18 Algún día entenderás la diferencia entre salario y poder adquisitivo. O no…
2
#21 fingulod
#19 Todo el mundo sabe que si ganas más dinero tienes menos poder adquisitivo. Y que si tienes menos días libres trabajas menos.

¿Alguna estupidez más?

P.D. Todos los estudios han demostrado que el aumento de salario mínimo ni ha aumentado el paro ni la inflacción de forma significativa.
7
#25 Zerjillo
#21 Totalmente de acuerdo. Aunque se dice inflación.
1
Sandilo
#21 Si, puedes ganar más dinero y ser más pobre por la inflación.

Tú como no tienes ni idea ni de esto ni de nada en general no lo entiendes pero los trabajadores cada son más pobres.

Por eso en la intención de voto la izqierda se hunde en la miseria y la derecha va ya por 206 escaños.
1
#37 fingulod
#27 El problema es que eso que dices es mentira. El salario mínimo ha subido mucho en términos reales.

Y sé que lo sabes y lo entiendes perfectamente. Lo mismo que sabes y entiendes que tener permiso de paternidad es bueno para los trabajadores. Y que tener subsidio de desempleo es mucho mejor que no tenerlo. Lo mismo que es bueno que no te puedan echar estando enfermo durante una pandemia. Y lo mismo podría decir del resto de medidas.

Por eso tú, como VOX tienes que mentir. Y quedarte en frases huecas sin contenido, y descalificar a "la izquierda". Porque la verdad es que ni a ti ni a VOX importan los trabajadores ni sus derechos,
1
Sandilo
#37 Lo dicho, no tienes ni idea ni de esto ni de nada:

www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/casi-tres-millones-personas-po

Además ese justo es el denominador común de los países socialistas, la pobreza de los trabajadores.
1 K 5
1
#45 ¿Y eso es por subir el salario mínimo y por poner permiso de paternidad? ¿Puedes poner un enlace que lo diga? Y ya de paso que diga que si no tienes subsidio de desempleo eres menos pobre que si lo tienes.

Si ya pones uno que diga que mejor prohibir la explotación infantil (ley contra la que votó VOX) lo bordas.
0
#43 carpeta
#27 ¿Entonces lo de subir el SMI te parece bien o mal?
0
riz
#27 Claaaaro, porque saben que cuanto lleguen al poder estos que ahora votan en contra cualquier medida que favorezca el bienestar social, vamos a empezar a atar a los perros con longanizas, ¿Verdad? :popcorn:
0
#26 decker
#19 Claro, con 600€ el poder adquisitivo es enorme...
2
ummon
#16 Hablemos con propiedad:
Y se ha demostrado que todas las medias que ha tomado el gobierno con el empleo no han conseguido revertir la precarización galopante fomentada por la derecha en todas sus vertientes. Esto es como lo de la vivienda, que parece que nadie se da cuenta que es un fenómeno global. Y lo único que hay global es el gran capital y sus políticas.
Así que el que piense que votando a la extrema derecha va a conseguir algo es muy iluso.
El problema es que el centro ( y aquí por más que se empeñen en decir que tenemos izquierda radical, tenemos centro) ni puede ni quiere hacer algo drástico al respecto, pero por lo menos aguanta.
1
Antipalancas21
#14 Vox y PP la misma mierda es.
0
laguerrillasilenciosa
#14 Gracias por la recopilación.
0
Cehona
Vox no ha votado una medida social desde que existe, hulio.
7
palestina
#3 No importa. Ya sabes que hay mucha gente que es de: ¡Vivan las cadenas!.
4
#7 unocualquierax
#4
Los subnormales que se dejan manipular y los que han puesto las cadenas.
2
#66 molybdate
#4 Hay muchos que aspiran a ser ellos quien las ponga algún día...
0
Antipalancas21
#3 Y Junts tampoco si no ha exprimido la naranja a cambio antes.
1
Aokromes
vox ha votado encontra del permiso de nacimiento por que sigue pensando que el lugar de la mujer es la cocina y parir como conejas y aun asi muchas les votan.
4
#22 Zerjillo
#12 Les preocupan los fetos. Una vez que nacen, que les follen, que son pobres.
0
#47 konde1313
#22 Pero sólo si son fetos españoles de familias que no sean familias bien. Si sus padres son inmigrantes o perteneces a una clase alta de familia bien puedes ahogarte en el océano o ir a Londres a abortar sin problemas, según sea el caso.
0
#59 Zerjillo
#47 Buena puntualización.
0
calde
Que las empresas no puedan manipular los registros horarios de los trabajadores... uf, eso les tiene que doler...
4
mente_en_desarrollo
Para sus votantes, da igual que vaya en contra de sus derechos.

El voto a Vox no es un voto racional pensando en que será lo mejor, es un voto de odio contra el sistema en general, y el gobierno actual en particular. Lo preocupante es que ese odio, mayormente está sustentado en mentiras que salen de los medios y crece en redes sociales.
0
#29 JGG *
Pero quien paga todo eso? De dónde sale?

Nunca serán suficiente los impuestos porque siempre se generan nuevas necesidades, sean éstas imprescindibles o no.
0
#24 slender_1
Vox es los Santos Inocentes 2.

Lo curioso es que la juventud quiere ese modelo al parecer.
0
Blackspartak
No entendéis que los obreros que votan a VOX no lo hacen porque haga cosas en favor de los intereses de los trabajadores sino que hacen cosas en contra de los progres
0
tommyx
Pp y Vox juntos.

A ver si han traducído y se ha quedado así la cosa xD
0
#55 sliana
para vox lo importante es hacer hijos cristianos que les llamen "padre" y que los cuide la criada
0
RoneoaJulieta
Si a los ocho años de servicio público (auditado) volvieran a sus quehaceres, verías qué pronto los que votaron en contra recularían
0
Inkululeko
Es falso que las bajas por cuidado de menor no le cuesten dinero a las empresas. Laboro debería enterarse mejor.
0
Ovlak
#52 Cuando dices que es falso, sería interesante que detallaras el porqué.
1
Mimaus
La reducción de jornada de es pobres. Por eso Pp, Vox y Junts votan en contra. Y a estos les votan los ricos y los pobres con ínfulas.
0
#62 Lighto
¿Qué esperabais que PP y VOX voten pensando en los trabajadores? JA!
0

menéame