PP y Vox votan contra la reducción de la jornada laboral. Vox es el único partido que no ha votado a favor de ampliar el permiso de nacimiento

Durante la semana pasada han tenido lugar dos votaciones en el Congreso en las que el PP y Vox han demostrado de nuevo que su verdadero objetivo es limitar en lo posible los derechos de los trabajadores. Se trata de la votación del proyecto de ley de la reducción y control de la jornada laboral y de la votación de convalidación del real decreto de ampliación a 19 semanas del permiso por nacimiento. En ambas se les ha visto el plumero perfectamente tanto al PP como especialmente a Vox.
¿ Por qué cojones no mencionan a Junts ?
Han hecho lo mismo y son tan hp como los otros dos.
Fixed
es mejor a lo fácil, ya lo decía Goebbels, que si no el rebaño se pierde:
Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo;
Individualizar al adversario en un único enemigo
Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y
repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero
siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”
¿Qué partidos han votado en contra de una medida que beneficia claramente a los trabajadores? Pues eso, no mareemos la perdiz más de la cuenta.
Ilustro mi mensaje con una imagen del puerquecillo cuántico, el cual recomiendo entrelazar con una gran ensalada y un buen caldo.
Son los agentes de la burguesía catalana.
Los trabajadores que los votan ... , pues eso.
Junts no son aliados del gobierno, facilitaron la investidura por conveniencia. Nada más.
A Junts el gobierno se la trae al pario, tiene su agenda que está al margen y vota lo que le sale de los huevos, muchas veces sólo con tal de joder o no contrariar a la burguesía Catalana que le sostiene.
Vaya, justo como el caso que nos ocupa
Junts en contra de la reducción de jornada pero a favor del permiso por nacimiento.
El PSOE de ahora es igual que el del 82 de Felipe González, controlado por la socialdemocracia alemana y por la CIA. Una disidencia controlada para que el pueblo piense que hay cambios, que hay revolución... en fin.
Blog de vendeobreros como el PSOE y SUMAR (no tanto Podemos o algún reducto comunista)
A parte en algún que otro medio de dudosa neutralidad, apuntan a que se han celebrado varias reuniones de empresarios en waterloo con junts. No dudo que el gobierno es perfecta y consciente de estos movimientos.
Ah, pero ojo con dirigirles malas palabras a los socios por parte de la sra Diaz a Junts... en cuanto lo ha hecho, bien que han saltado Sanchez y Montero a "callarla".
Subidas del Salario Mínimo Interprofesional 2020-2025
2020-2025: Vox ha rechazado todas las subidas, argumentando que perjudican la competitividad empresarial. Sin su voto, el SMI sería inferior a los actuales 1.134 € mensuales.
Reforma Laboral (Real Decreto-ley 32/2021)
2021: Vox se opuso junto al PP, alegando que rigidiza el… » ver todo el comentario
Su voto no va a cambiar ni con datos, así que al menos vamos a desahogarnos llamándoles por su nombre. Imbéciles.
El número de trabajadores pobres aumenta cada vez más.
¿Alguna estupidez más?
P.D. Todos los estudios han demostrado que el aumento de salario mínimo ni ha aumentado el paro ni la inflacción de forma significativa.
Tú como no tienes ni idea ni de esto ni de nada en general no lo entiendes pero los trabajadores cada son más pobres.
Por eso en la intención de voto la izqierda se hunde en la miseria y la derecha va ya por 206 escaños.
Y sé que lo sabes y lo entiendes perfectamente. Lo mismo que sabes y entiendes que tener permiso de paternidad es bueno para los trabajadores. Y que tener subsidio de desempleo es mucho mejor que no tenerlo. Lo mismo que es bueno que no te puedan echar estando enfermo durante una pandemia. Y lo mismo podría decir del resto de medidas.
Por eso tú, como VOX tienes que mentir. Y quedarte en frases huecas sin contenido, y descalificar a "la izquierda". Porque la verdad es que ni a ti ni a VOX importan los trabajadores ni sus derechos,
www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/casi-tres-millones-personas-po
Además ese justo es el denominador común de los países socialistas, la pobreza de los trabajadores.
Si ya pones uno que diga que mejor prohibir la explotación infantil (ley contra la que votó VOX) lo bordas.
Y se ha demostrado que todas las medias que ha tomado el gobierno con el empleo no han conseguido revertir la precarización galopante fomentada por la derecha en todas sus vertientes. Esto es como lo de la vivienda, que parece que nadie se da cuenta que es un fenómeno global. Y lo único que hay global es el gran capital y sus políticas.
Así que el que piense que votando a la extrema derecha va a conseguir algo es muy iluso.
El problema es que el centro ( y aquí por más que se empeñen en decir que tenemos izquierda radical, tenemos centro) ni puede ni quiere hacer algo drástico al respecto, pero por lo menos aguanta.
Los subnormales que se dejan manipular y los que han puesto las cadenas.
El voto a Vox no es un voto racional pensando en que será lo mejor, es un voto de odio contra el sistema en general, y el gobierno actual en particular. Lo preocupante es que ese odio, mayormente está sustentado en mentiras que salen de los medios y crece en redes sociales.
Nunca serán suficiente los impuestos porque siempre se generan nuevas necesidades, sean éstas imprescindibles o no.
Lo curioso es que la juventud quiere ese modelo al parecer.
A ver si han traducído y se ha quedado así la cosa