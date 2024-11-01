PP y Vox votan contra la reducción de la jornada laboral. Vox es el único partido que no ha votado a favor de ampliar el permiso de nacimiento

Durante la semana pasada han tenido lugar dos votaciones en el Congreso en las que el PP y Vox han demostrado de nuevo que su verdadero objetivo es limitar en lo posible los derechos de los trabajadores. Se trata de la votación del proyecto de ley de la reducción y control de la jornada laboral y de la votación de convalidación del real decreto de ampliación a 19 semanas del permiso por nacimiento. En ambas se les ha visto el plumero perfectamente tanto al PP como especialmente a Vox.