PP y VOX según la teoría de Bourdieu: La dominación que se siente como libertad  

En este video analizamos por qué trabajadores votan a PP y VOX, partidos que impulsan políticas que los perjudican directamente, explicado desde la teoría de Pierre Bourdieu. Exploramos cómo la dominación más efectiva no es la que se impone por la fuerza, sino la que los dominados interiorizan como natural y defienden activamente. Analizamos el capital simbólico: cómo Rosa acumula "dignidad" y "reconocimiento" cuando no puede acumular dinero, distinguiéndose como "trabajadora esforzada" frente a "las vagas".