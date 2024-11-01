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El PP vota en contra de la «prioridad nacional» de Vox tras la investidura de Guardiola

El Congreso deja solo a los de Abascal, que afirmaban que era una «exigencia irrenunciable» y no xenófoba

| etiquetas: pp , vox , congreso
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2 comentarios
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Un "prometer hasta meter" en toda regla.
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FunFrock #2 FunFrock
Ppizado
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menéame