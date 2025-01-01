El PP veta un pleno extraordinario en agosto para evaluar la gestión de la Junta en los incendios forestales

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha justificado el voto en contra del PP-A a estas peticiones de la oposición argumentando que no veía "necesidad que justifique" la convocatoria de un pleno extraordinario como el solicitado por dichos grupos.
| etiquetas: pp , veta , pleno , incendios , agosto
Hacen lo mismo que en el incendio de la Sierra de la Culebra.
Negar cualquier explicaciones en la Cámara que les representa en su Comunidad.
Culpa de Sánchez evidentemente, que sea él el que dé explicaciones.
Misma estrategia que en la DANA.
Confio en los votantes, se les ha quemado algo más que ideología.