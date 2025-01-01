El PP y la UME: de desprestigiarla en su creación con Zapatero a utilizarla como si fueran bomberos

Este verano de 2025 ha dejado un panorama desolador. Decenas de grandes incendios forestales han arrasado amplias zonas de la península. Solo en Castilla y León hay once fuegos activos ―cinco de ellos de especial gravedad―, y se han sumado frentes abiertos en Tres Cantos (Madrid), Tarifa (Cádiz) y Ourense (Galicia). Ante esta emergencia, los bomberos locales y autonómicos luchan sin descanso, ahora reforzados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) allí donde se la necesita.