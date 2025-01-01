edición general
El PP y la UME: de desprestigiarla en su creación con Zapatero a utilizarla como si fueran bomberos

Este verano de 2025 ha dejado un panorama desolador. Decenas de grandes incendios forestales han arrasado amplias zonas de la península. Solo en Castilla y León hay once fuegos activos ―cinco de ellos de especial gravedad―, y se han sumado frentes abiertos en Tres Cantos (Madrid), Tarifa (Cádiz) y Ourense (Galicia). Ante esta emergencia, los bomberos locales y autonómicos luchan sin descanso, ahora reforzados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) allí donde se la necesita.

Ankor #1 Ankor
Clásico de la derecha de este país, desprestigiarlo todo lo que ellos son incapaces de avanzar. Una vez conseguido lo asimilan como suyo propio y con mas derechos sobre esto que nadie.
Hablese de leyes de divorcio, aborto, igualdad ....
#2 chavi
Como casi todo.
El PP se opone por sistema a cualquier cosa racional y buena para la sociedad.

Nada nuevo
vviccio #3 vviccio
El PP y Nox siguen con el mismo guion absurdo que ya vivimos durante la pandemia.
