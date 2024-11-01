El PP pide a Sánchez "que se olvide" de meter el aborto en la Constitución: no le vamos a ayudar, el debate termina aquí

El Partido Popular que preside Alberto Núñez Feijóo ha descartado la posibilidad de que se pueda meter el aborto en la Constitución porque para ello son "imprescindibles" sus votos y ha respondido así a Pedro Sánchez: "que se olvide". Así lo han afirmado fuentes del PP después de que esta mañana el Gobierno anunciara que va a proponer "blindar" el aborto en la Carta Magna con el fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".
| etiquetas: pp , sánchez , aborto , constitución
Objetivo alcanzado.
Intento recortar con la ley de Gallardón que no salió por la contestación social y acabó con la dimisión del meapilas del ministro.
Con el PP nunca hubiese habido derecho al aborto.
Si el PP vuelve al poder el derecho al aborto y la salud reproductiva estarán en peligro.
Sus amos necesitan esclavos y mujeres pobrespobres a los que explotar.