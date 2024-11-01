·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8243
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8106
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7487
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7286
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5237
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
449
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
571
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
513
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
358
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
512
Una profesora francesa, acosada por su homosexualidad, se suicida el día de la vuelta al colegio
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
115
clics
El PP de Moreno Bonilla ridiculiza al de Ayuso con una comparativa que hunde a Madrid
La derecha andaluza se cuelga la medalla de la industrialización a costa de dejar en muy mal lugar a la región madrileña
|
etiquetas
:
moreno bonilla
,
comparativa
,
madrid
5
0
0
K
53
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
53
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
reivaj01
Los mejores hundimientos, en Madriz.
1
K
20
#3
ombresaco
*
pues sí que es cierto que se ve innecesaria. Pensaba que tendría una gráfica con todas las CCAA y quizás destacaría Madrid de alguna forma, pero han puesto a Madrid sin venir a cuento
0
K
11
#1
Bravok1
*
La región madrileña queda muy mal sola con su superpresimierda, dicho esto está el payaso subnormal corrupto de bonilla como para dar lecciones....
El PP junto a Vox son el cancer de España.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El PP junto a Vox son el cancer de España.