edición general
5 meneos
115 clics
El PP de Moreno Bonilla ridiculiza al de Ayuso con una comparativa que hunde a Madrid

El PP de Moreno Bonilla ridiculiza al de Ayuso con una comparativa que hunde a Madrid  

La derecha andaluza se cuelga la medalla de la industrialización a costa de dejar en muy mal lugar a la región madrileña

| etiquetas: moreno bonilla , comparativa , madrid
5 0 0 K 53 actualidad
3 comentarios
5 0 0 K 53 actualidad
reivaj01 #2 reivaj01
Los mejores hundimientos, en Madriz.
1 K 20
#3 ombresaco *
pues sí que es cierto que se ve innecesaria. Pensaba que tendría una gráfica con todas las CCAA y quizás destacaría Madrid de alguna forma, pero han puesto a Madrid sin venir a cuento
0 K 11
#1 Bravok1 *
La región madrileña queda muy mal sola con su superpresimierda, dicho esto está el payaso subnormal corrupto de bonilla como para dar lecciones....

El PP junto a Vox son el cancer de España.
0 K 7

menéame