edición general
28 meneos
34 clics
PP de Madrid se burla de la detención de Ada Colau: “Si Israel quisiera hacer daño, la dejaría en Gaza como alcaldesa”

PP de Madrid se burla de la detención de Ada Colau: “Si Israel quisiera hacer daño, la dejaría en Gaza como alcaldesa”  

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente el viaje de la flotilla que se dirige hacia Gaza con ayuda humanitaria y que el Ejército israelí está interceptando en las últimas horas en aguas internacionales. Al menos, 21 de las 44 embarcaciones que navegaban hacia la Franja ya han sido retenidas. Entre los detenidos está la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de la que ha dicho riéndose que es “esa gran heroína que se ha sacrificado por todos nosotros en las calas de...

| etiquetas: pp , burlas , detención , ada , colau , gaza , flotilla , madrid , israel
23 5 0 K 371 actualidad
18 comentarios
23 5 0 K 371 actualidad
Comentarios destacados:      
Destrozo #3 Destrozo
Enaltecimiento del terrorismo. Por menos han ido presos muchos en el país Vasco.
16 K 200
tarkovsky #8 tarkovsky *
#3 Pero tienen fachapass. No ha lugar.
3 K 42
txillo #15 txillo
#3 El PP de madrid está controlado por el lobby sionista, repito.
1 K 21
fareway #4 fareway
Banda de hijos de puta es lo que son.
6 K 90
#5 harverto
El sobre en la chaqueta, la coca en la nariz, la sangre en las manos, la mierda en el corazón.
Presumen de españoles, pero sirven al Estado Asesino de Israel.
5 K 74
#13 Barriales
#5 bien dicho.
0 K 8
A.more #1 A.more
Si no fuera porque roban del dinero de la gente serían unos payasos despreciables
2 K 32
#6 tromperri
Hay más dignidad en un cabello de Colau, más servicio a los demás, más empatía, más coraje… que en todo el PP.
2 K 29
manzitor #7 manzitor
Pues sí, da un asco ver el vídeo que tira para atrás. Espero que ese representante público, no represente de verdad a los conservadores de Madrid, pero soñar es gratis.
1 K 21
#10 uvi
Hay secuestros buenos y secuestros malos..si es ETA es malo, si es Israel poco me parece.

Pero estos siempre han sido de estar del lado genocida en todos los meollos, con Franco, con Hitler y Mussolini, con Israel...
1 K 20
Lyovin81 #12 Lyovin81
Esa puta mierda de comentario lo he visto por aquí por Meneame en otra noticia.
Se ve que está en el argumentario del día para los influencers del PP.
1 K 18
almadepato #9 almadepato
Mal expresado por parte del PP. No es Israel si no su gobierno.
Que en su argumentario habría que dejarlo claro y sólo lo hacen cuando les interesa
0 K 12
pip #16 pip *
¿Pero por qué tanto odio? Es que cuesta entender. Colau no es una ex-alcadesa metida a activista (que de por sí sería loable), es una activista que circustancialmente fue alcadesa. En Barcelona era conocida, antes de ser alcadesa, como activista pro-vivienda digna, antideshaucios etc.

Es una mujer que dedica su vida a luchar por causas nobles y justas. Que la gente tenga vivienda es noble y justo. Que no se maten 60,000 civiles y no se quemen a niños vivos en los colegios es noble y justo. ¿Por qué tanta burla y tanto odio?
0 K 12
#17 Juantxi
Aunque Ada no me cae muy bien, hay que reconocer que el PP del odioe cae fatal. Pandilla de impresentables, que no puede ni considerarse humanos.
0 K 11
#11 Otrebla8002
Si Israel quisiese hacer daño se convertiria en el PP. Que es lo peor que hay en este país.
0 K 10
#14 Leon_Bocanegra
luego les dices que la izquierda es superior moralmente y los muy hijos de fruta lloran...
0 K 9
#18 pirat
Me avergüenzo de compartir mi género con la pachorra de estos señoros, mucho madrileños ellos...
0 K 8
#2 Klamp
Los patriotas que dicen que en España sobran españoles.
0 K 8

menéame