PP de Madrid se burla de la detención de Ada Colau: “Si Israel quisiera hacer daño, la dejaría en Gaza como alcaldesa”  

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente el viaje de la flotilla que se dirige hacia Gaza con ayuda humanitaria y que el Ejército israelí está interceptando en las últimas horas en aguas internacionales. Al menos, 21 de las 44 embarcaciones que navegaban hacia la Franja ya han sido retenidas. Entre los detenidos está la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de la que ha dicho riéndose que es “esa gran heroína que se ha sacrificado por todos nosotros en las calas de...
| etiquetas: pp , burlas , detención , ada , colau , gaza , flotilla , madrid , israel
Presumen de españoles, pero sirven al Estado Asesino de Israel.
Pero estos siempre han sido de estar del lado genocida en todos los meollos, con Franco, con Hitler y Mussolini, con Israel...
Se ve que está en el argumentario del día para los influencers del PP.
Que en su argumentario habría que dejarlo claro y sólo lo hacen cuando les interesa
Es una mujer que dedica su vida a luchar por causas nobles y justas. Que la gente tenga vivienda es noble y justo. Que no se maten 60,000 civiles y no se quemen a niños vivos en los colegios es noble y justo. ¿Por qué tanta burla y tanto odio?