El PP llama “Telepedro” a TVE mientras Telemadrid analiza la entrevista a Sánchez solo con cuatro periodistas de la derecha mediática

Solo unas horas después de la entrevista a Sánchez en TVE, el programa matinal de la televisión autonómica madrileña, Buenos días, Madrid, ha desbrozado hasta el tuétano las respuestas de Sánchez a Bueno, pero la diversidad ideológica de los medios representados en la mesa de análisis no era todo lo plural y diversa que cabría esperar de un medio que se arroga la potestad casi exclusiva de la libertad e independencia informativas. Así, los periodistas que han analizado en Telemadrid este martes la entrevista al presidente del Gobierno han sido:

skaworld #2 skaworld
Es una verguenza que TVE con el dinero de todos haga este tipo de cosas.
Telemadrid puede hacer lo que quiera que para algo se la compró Florentino
#4 Leon_Bocanegra
Una tertulia con dos majaderos de Es.radio, uno de The Objetive (Bulo) y otro de ok diario.

La libertad avanza, carajo. xD xD
#3 Leon_Bocanegra
Ya estan llorando los subnormales del PP? Que cansinos.
alcama #1 alcama *
Menos mal que diario16plus son imparciales...
