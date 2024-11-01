El PP llama “Telepedro” a TVE mientras Telemadrid analiza la entrevista a Sánchez solo con cuatro periodistas de la derecha mediática

Solo unas horas después de la entrevista a Sánchez en TVE, el programa matinal de la televisión autonómica madrileña, Buenos días, Madrid, ha desbrozado hasta el tuétano las respuestas de Sánchez a Bueno, pero la diversidad ideológica de los medios representados en la mesa de análisis no era todo lo plural y diversa que cabría esperar de un medio que se arroga la potestad casi exclusiva de la libertad e independencia informativas. Así, los periodistas que han analizado en Telemadrid este martes la entrevista al presidente del Gobierno han sido: