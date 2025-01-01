edición general
¿Por qué el PP espía a trabajadores enfermos en Fuengirola y no a Mazón en El Ventorro?

En Fuengirola, el Partido Popular ha decidido que la mejor manera de gestionar a sus empleados públicos es desconfiar de ellos. La alcaldesa, Ana Mula, ha aprobado gastar dinero público para contratar detectives privados que vigilen a trabajadores municipales que estén de baja médica. Les seguirán a sus casas, a los lugares que frecuenten, a sus redes sociales… y hasta anotarán si conducen un coche, mueven un brazo o cargan un peso.

valandildeandunie #1 valandildeandunie *
Pues muy sencillo.

Porque son una banda de hijos de puta.
Pointman #2 Pointman
Esto lo he puesto muchas veces:

es.wikipedia.org/wiki/Proyección_(psicología)

Proyectan sobre los demás sus propias intenciones.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Porque al marqués no se le espía, solo se espía a los seres inferiores que pagan el diezmo.
#4 daniMate
Por lo mismo que le pones un chip a tu perro pero no a tu marido.
