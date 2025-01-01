¿Por qué el PP espía a trabajadores enfermos en Fuengirola y no a Mazón en El Ventorro?

En Fuengirola, el Partido Popular ha decidido que la mejor manera de gestionar a sus empleados públicos es desconfiar de ellos. La alcaldesa, Ana Mula, ha aprobado gastar dinero público para contratar detectives privados que vigilen a trabajadores municipales que estén de baja médica. Les seguirán a sus casas, a los lugares que frecuenten, a sus redes sociales… y hasta anotarán si conducen un coche, mueven un brazo o cargan un peso.