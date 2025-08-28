El PP emite un comunicado para reclamar a RTVE que deje de contar con Sarah Santaolalla

La analista política Sarah Pérez Santaolalla, habitual en las tertulias de diversos programas de televisión, se ha convertido en la última víctima de la persecución del Partido Popular a aquellos periodistas que no comulgan con sus ideas. El PP ha emitido una nota de prensa en la que la acusa de “insultar de manera gratuita a más de 11 millones de españoles”, lo que “es el remate a la manipulación que durante todo el verano lleva protagonizando RTVE”. La denuncia no va sólo dirigida a la tertuliana, también apuntan a Javier Ruiz sin mencionarlo