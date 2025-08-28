edición general
El PP emite un comunicado para reclamar a RTVE que deje de contar con Sarah Santaolalla

La analista política Sarah Pérez Santaolalla, habitual en las tertulias de diversos programas de televisión, se ha convertido en la última víctima de la persecución del Partido Popular a aquellos periodistas que no comulgan con sus ideas. El PP ha emitido una nota de prensa en la que la acusa de “insultar de manera gratuita a más de 11 millones de españoles”, lo que “es el remate a la manipulación que durante todo el verano lleva protagonizando RTVE”. La denuncia no va sólo dirigida a la tertuliana, también apuntan a Javier Ruiz sin mencionarlo

ipanies
Pues no la conocía pero ahora me interesa lo que tiene que contarme está zagala... Gracias PP!!
Uge1966
¿Éstos son los de la libertad de expresión, la separación de poderes, los de no meter la mano en cosas ajenas?. Mira que me extraña...
#7 daniMate
#1 libertad de expresión si, libertad de opinión ya no.

Todo el mundo puede expresar sus ideas ... Lo que pasa es que no pueden ser ideas distintas a las "correctas".
Carnedegato
#7 Te ha quedado una definición preciosa de Meneame.
Estoeslaostia
Es impresionante como el PP hace subir el caché de esta gente...
Si es que son unos makinas, esto hay que reconocerselo.
manc0ntr0
El partido pirómano queriendo quemar lo que no le gusta, como siempre
#6 Suleiman
Censura de la buena... quieren a un palmero como naranjo.
#4 Borgiano
Analista dice
#5 muerola
#4 es más analista que periodistas son todos los mamporreros de la derecha que aparecen en los mismos programas que ella
