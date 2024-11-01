edición general
El PP de Ayuso pone el 'modo electoral' y comienza a movilizar a sus cargos y afiliados con la vista en 2027

El 15 de julio de 2024, el PP de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, se citó en el salón de actos del centro cultural Las Dehesillas de Leganés para celebrar una última reunión orgánica antes de poner el broche al curso político antes del descanso estival. Entonces, apenas habían transcurrido 13 meses desde las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 y por delante quedaban casi tres años de mayoría absoluta. Era el momento valle de la legislatura... pero aquel día Díaz Ayuso ya animó a los suyos a pensar...

ipanies #2 ipanies
Es lógico, tienen que preparar el programa electoral... La última vez les pilló el toro y presentaron un folio en blanco.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... en los comicios de 2027. "Nosotros estamos ya en elecciones", lanzó sin ambages al auditorio. "Sé que asfixia un poco...", confesó a continuación, quizás porque entre el público se escuchó alguna risa nerviosa y se dibujó alguna cara de estupefacción, pero esos gestos no alejaron a la dirigente madrileña ni un milímetro del mensaje que quería transmitir a sus filas. "Es cierto, las del 2027 están aquí, ya las veo, están ahí, ya estamos en elecciones", insistió la líder, que animó a todos los presentes a estar "en plena forma".
camvalf #3 camvalf
El titular es falso, llevan desde que perdieron la silla en modo electoral para que sus votantes no puedan pensar
tetepepe #4 tetepepe
Es decir, van a dar más asco todavía del que ya dan.
