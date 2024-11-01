El PP de Ayuso pone el 'modo electoral' y comienza a movilizar a sus cargos y afiliados con la vista en 2027

El 15 de julio de 2024, el PP de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, se citó en el salón de actos del centro cultural Las Dehesillas de Leganés para celebrar una última reunión orgánica antes de poner el broche al curso político antes del descanso estival. Entonces, apenas habían transcurrido 13 meses desde las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 y por delante quedaban casi tres años de mayoría absoluta. Era el momento valle de la legislatura... pero aquel día Díaz Ayuso ya animó a los suyos a pensar...