edición general
11 meneos
14 clics
El PP de Arroyomolinos censura una charla de Marea de Residencias sobre las 7291 víctimas del covid

El PP de Arroyomolinos censura una charla de Marea de Residencias sobre las 7291 víctimas del covid

"Desde Marea de Residencias tenemos motivos para pensar que la orden viene directamente desde la presidencia de la Comunidad de Madrid porque en Arroyomolinos se encuentra el ala más radical y cercano a la presidenta quien como sabemos quiere silenciar cualquier acto que haga referencia a lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid"

| etiquetas: pp , arroyomolinos , marea de residencias , acto , censura
7 4 0 K 111 Justicia7291
2 comentarios
7 4 0 K 111 Justicia7291
Delay #1 Delay
El alcalde de Arroyomolinos (PP) admite que no autorizó un acto sobre las muertes en las residencias de Madrid por su carácter “reivindicativo”
La versión oficial del ayuntamiento madrileño sostenía hasta ahora que la charla se había cancelado por el impago de una tasa
elpais.com/espana/madrid/2025-09-26/el-alcalde-de-arroyomolinos-pp-adm
0 K 20
#2 Tiranoc
Víctimas de Ayuso.
0 K 7

menéame