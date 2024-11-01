edición general
El PP apoya a Vox y da a un campo de fútbol de Torre Pacheco el nombre de un exedil condenado por prevaricación

El PSOE y el Partido Independiente sostienen que «este tipo de distinciones se deben conferir a personas ejemplares» y critican el reconocimiento al exconcejal popular.

joffer #3 joffer
PP y Vox a la misma mierda son.
