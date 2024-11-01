·
El PP apoya a Vox y da a un campo de fútbol de Torre Pacheco el nombre de un exedil condenado por prevaricación
El PSOE y el Partido Independiente sostienen que «este tipo de distinciones se deben conferir a personas ejemplares» y critican el reconocimiento al exconcejal popular.
|
etiquetas
:
pp
,
vox
,
torre pacheco
,
alcalde
,
campo de fútbol
,
prevaricador
3 comentarios
#1
Antipalancas21
Dupe te han ganado por minutos:
www.meneame.net/story/exconcejal-condenado-dara-nombre-campo-futbol-to
1
K
25
#2
Meneanauta
#0
www.meneame.net/story/exconcejal-condenado-dara-nombre-campo-futbol-to
0
K
16
#3
joffer
PP y Vox a la misma mierda son.
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
