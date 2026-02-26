El PP apoya en el Parlamento Europeo la teoría del «consentimiento» de Irene Montero y pide que el «sólo sí es sí» se aplique en todo el continente

La petición, aprobada por las comisiones de Libertades Civiles y de Derechos de la Mujer de la Eurocámara con 75 votos a favor (desde el Partido Popular a la extrema izquierda comunista), 27 en contra y 3 abstenciones, reitera la posición del Parlamento que considera que la falta de consentimiento «debe situarse en el centro de los procedimientos judiciales por violación en todos los Estados miembro».
Lo que se pide a nivel europeo es que la definición de violación se base en el consentimiento. Eso lleva siendo así en la legislación española desde años. La polémica con la ley del "sí es sí" es que el consentimiento solo es válido sí es verbalizado de forma explícita y en voz alta.
