El PP apoya en el Parlamento Europeo la teoría del «consentimiento» de Irene Montero y pide que el «sólo sí es sí» se aplique en todo el continente

La petición, aprobada por las comisiones de Libertades Civiles y de Derechos de la Mujer de la Eurocámara con 75 votos a favor (desde el Partido Popular a la extrema izquierda comunista), 27 en contra y 3 abstenciones, reitera la posición del Parlamento que considera que la falta de consentimiento «debe situarse en el centro de los procedimientos judiciales por violación en todos los Estados miembro».