El PP apoya en el Parlamento Europeo la teoría del «consentimiento» de Irene Montero y pide que el «sólo sí es sí» se aplique en todo el continente

La petición, aprobada por las comisiones de Libertades Civiles y de Derechos de la Mujer de la Eurocámara con 75 votos a favor (desde el Partido Popular a la extrema izquierda comunista), 27 en contra y 3 abstenciones, reitera la posición del Parlamento que considera que la falta de consentimiento «debe situarse en el centro de los procedimientos judiciales por violación en todos los Estados miembro».

7 comentarios
Lenari #4 Lenari
Este bulo tiene un poco de noticia.

Lo que se pide a nivel europeo es que la definición de violación se base en el consentimiento. Eso lleva siendo así en la legislación española desde años. La polémica con la ley del "sí es sí" es que el consentimiento solo es válido sí es verbalizado de forma explícita y en voz alta.
#6 Meinhard
#4 No es correcto. La ley española no exige que el consentimiento sea “verbalizado en voz alta”. Lo que dice es que debe manifestarse libremente mediante actos que expresen claramente la voluntad de la persona. Eso puede ser verbal… o no. Lo que no vale es el silencio o la pasividad.
powernergia #7 powernergia *
Parece que os pica está bofetada de realidad que acabáis de recibir.

Edit, esto era para el ignorante el ignore, el tal Lenari en #4

Negativo por perdida de tiempo.
Priorat #1 Priorat
Teoría del "consentimiento".

Tela marinera lo de este medio.
#5 Gilántropo
Que vigilen a los jueces españoles, muchos expertos en retorcer las cosas. No solo esto.
FunFrock #2 FunFrock
Espero q en europa escuchen y no acaben sacando de la cárcel a los violadores gracias a la Ley de Montero
DonNadieSoy #3 DonNadieSoy
Que le encarguen al exministro de justicia Carlos Campo la reforma y asi nos reímos un rato.
