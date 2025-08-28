edición general
El PP acaba en un callejón sin salida por los menores migrantes mientras Vox se frota las manos

El PP nacional mantiene su rechazo al real decreto para la acogida de menores migrantes, pero desde comunidades gobernadas por los conservadores como Balears ya se anuncia que lo aplicarán. Feijóo queda en tierra de nadie tras haber aupado un discurso radical que parece favorecer a Vox. El 11 de julio de 2024, Santiago Abascal anunciaba que Vox abandonaba todos los gobiernos regionales y autonómicos donde formaba coaliciones con el Partido Popular. El motivo, además del pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial..

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El PP cumplió la ley y la ultraderecha rompió los pactos. Un año después, Vox está al alza en las encuestas y según el último sondeo del CIS alcanzaría el 18,3% de los votos.
Catacroc #2 Catacroc
PP cada dia mas "Ciudadano", estan alimentando a la bestia que se los va a comer.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Ten en cuenta que Vox y PP la misma mierda es, esta demostrado.
