El PP, abonado a la mentira: ni borran su bulo contra Robles ni piden perdón por el 'fake' sobre la enfermedad de Sánchez

Han pasado más de 48 horas desde que se difundió el vídeo, y ni el partido ni el equipo del líder, Alberto Núñez Feijóo, han dado señales de rectificación. La estrategia parece clara: mantener el bulo pese a estar desmentido públicamente, intentando hacer creer que la ministra de Defensa habría mostrado afinidad con Donald Trump en un contexto formal, cuando en realidad se trataba de una conversación trivial sobre la temperatura de la sala y la comodidad del embajador.