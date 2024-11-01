edición general
¿Postres con canela esta Navidad? Cuidado porque no es lo mismo la canela Cassia que la canela Ceylán

La canela es maravillosa. Aromática, versátil, cálida. Nos acompaña en recetas desde hace siglos y no hay que demonizarla. Lo único que necesitamos es información clara: saber qué compramos, para qué lo queremos y qué implica consumirla en exceso. Fin del drama. A disfrutar del arroz con leche. Porque sí, hay diferencias entre tipos de canela. Sí, la calidad varía. Y sí, la Comisión Europea ha puesto el foco en los niveles de cumarina… pero también hay bastante mito y mucho marketing. Vamos paso a paso.

estemenda
Igual que con el pimentón: hay dulces, picantes, ahumados… y no por ello el más rojo es el más sano.
Si el pimentón no tiene un color rojo vivo es que está viejo ya. Mi suegro era de La Vera y le horrorizaba que conservara yo el pimentón anaranjado, descolorido, del año anterior.
Juanjolo
