¿Es posible otro modelo de policía?

En una entrevista realizada hace dos semanas, a la pregunta sobre el modelo policial defendido por EHBildu, Arnaldo Otegi respondió: “nosotros queremos recuperar la Ertzaintza en versión original, la Ertzaintza aquella que decían se iba a parecer a los “Bobbies” ingleses, la Ertzaintza aquella popular, la Ertzaintza euskaldun…”. A lo que añadió que ellos no están “en la posición ACAB, es decir, que todos los policías son iguales”. Y es que, afirmó, no conciben una república vasca sin policía. O, lo que es lo mismo, no desean un país sin policía
Pero bueno, mismo perro otra chaqueta….
Condiciones laborales, salariales, de corporativismo, de presunción de veracidad, de protección desde los estamentos políticos, de impunidad real, etc. muy diferentes al común de los mortales.
Por último, un apunte: la política comunista consiste en la disolución del estado capitalista, incluida la policía. La organización de un nuevo orden social comunista tiene como prerrequisito revolucionario la destrucción real del poder enemigo, en su forma más inmediata -el estado, la policía…- y en su forma mediada: la destrucción de la organización burocrática profesional que monopoliza el uso de la violencia…
Y EHBildu caca por decir que es necesario otro modelo policial pero que oye, que digo yo que algún policía tendrá que haber.
y joder, que lo de ACAB es por los bobbies! No estarás muy seguro... no me extraña si vives en Londres
Editado: o tal vez no, y lo que quiere es un cuerpo inepto, racista y machista... que no lleva pistola porque a los pocos que se la dan se lian a tiros con personas de color más rápido que un ayudante del sheriff de Wichita.