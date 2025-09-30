¿Es posible otro modelo de policía?

En una entrevista realizada hace dos semanas, a la pregunta sobre el modelo policial defendido por EHBildu, Arnaldo Otegi respondió: “nosotros queremos recuperar la Ertzaintza en versión original, la Ertzaintza aquella que decían se iba a parecer a los “Bobbies” ingleses, la Ertzaintza aquella popular, la Ertzaintza euskaldun…”. A lo que añadió que ellos no están “en la posición ACAB, es decir, que todos los policías son iguales”. Y es que, afirmó, no conciben una república vasca sin policía. O, lo que es lo mismo, no desean un país sin policía