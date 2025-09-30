edición general
3 meneos
17 clics

¿Es posible otro modelo de policía?

En una entrevista realizada hace dos semanas, a la pregunta sobre el modelo policial defendido por EHBildu, Arnaldo Otegi respondió: “nosotros queremos recuperar la Ertzaintza en versión original, la Ertzaintza aquella que decían se iba a parecer a los “Bobbies” ingleses, la Ertzaintza aquella popular, la Ertzaintza euskaldun…”. A lo que añadió que ellos no están “en la posición ACAB, es decir, que todos los policías son iguales”. Y es que, afirmó, no conciben una república vasca sin policía. O, lo que es lo mismo, no desean un país sin policía

| etiquetas: policía , represión , estado
2 1 1 K 25 actualidad
15 comentarios
2 1 1 K 25 actualidad
skaworld #1 skaworld
El ED 209  media
2 K 32
ChatGPT #5 ChatGPT
#1 me gusta, también propongo un hibrido entre poli y juez, para castigar en el momento, no sé, Dredd?
0 K 10
skaworld #7 skaworld
#5 un hibrido mitad poli y mitad juez en este pais... se llama nostálgico constitucionalista.
2 K 32
ChatGPT #11 ChatGPT
#7 lo vestimos de marrón?
1 K 22
Veo #13 Veo
#11 Le va más el gris...
0 K 8
ChatGPT #14 ChatGPT
#13 es cierto, marrón era transición, no?
Pero bueno, mismo perro otra chaqueta….
0 K 10
WcPC #8 WcPC
#6 Pues eso digo, que no es posible siempre que sea policía.
0 K 12
WcPC #3 WcPC
Policía como "cuerpo independiente de la sociedad con poderes superiores al resto de esta" NO
0 K 12
ChatGPT #6 ChatGPT *
#3 no es ya así?
Condiciones laborales, salariales, de corporativismo, de presunción de veracidad, de protección desde los estamentos políticos, de impunidad real, etc. muy diferentes al común de los mortales.
0 K 10
#2 txepel *
Spoiler del artículo: no.

Por último, un apunte: la política comunista consiste en la disolución del estado capitalista, incluida la policía. La organización de un nuevo orden social comunista tiene como prerrequisito revolucionario la destrucción real del poder enemigo, en su forma más inmediata -el estado, la policía…- y en su forma mediada: la destrucción de la organización burocrática profesional que monopoliza el uso de la violencia…

Y EHBildu caca por decir que es necesario otro modelo policial pero que oye, que digo yo que algún policía tendrá que haber.
0 K 11
#15 DenisseJoel
Se entiende lo que quiere decir. Pero eso no basta. Hacen falta alternativas realistas, y si no se tienen ni siquiera sobre el papel, igual es hora de ponerse manos a la obra.
0 K 11
Veo #12 Veo
#10 bueno... hay entrada en la wikipedia:
en.m.wikipedia.org/wiki/Killing_of_Chris_Kaba

y joder, que lo de ACAB es por los bobbies! No estarás muy seguro... no me extraña si vives en Londres xD
0 K 8
Veo #4 Veo *
A los bobbies dice xD angelito...

Editado: o tal vez no, y lo que quiere es un cuerpo inepto, racista y machista... que no lleva pistola porque a los pocos que se la dan se lian a tiros con personas de color más rápido que un ayudante del sheriff de Wichita.
0 K 8
ElBeaver #10 ElBeaver
#4 yo no estaría tan seguro de eso, pero bueno esa es tu opinión, supongo que vives en el RU para decir tal memez
0 K 7
ElBeaver #9 ElBeaver
Sí, un único cuerpo de policía a nivel nacional donde no sea autonómica: ni Guardia Civil, ni Policía Nacional, ni Policía Local. Ya tenemos suficiente con la policía autonómica, que debería ser la única en aquellas autonomías que la tengan, y punto.
0 K 7

menéame