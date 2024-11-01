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Portugal y España sufren largas colas para el sistema EES: los peores destinos [ING]

Portugal y España sufren largas colas para el sistema EES: los peores destinos [ING]

Se han registrado importantes retrasos en los principales aeropuertos de Europa tras la introducción de los nuevos controles fronterizos digitales posteriores al Brexit. Los controles biométricos y de reconocimiento facial son ahora obligatorios debido a la implementación del Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) de la UE para ciudadanos extracomunitarios, que entró en vigor a principios de este mes. Desde su introducción gradual en octubre de 2025, el EES ha provocado continuas interrupciones en varios aeropuertos europeos.

| etiquetas: aeropuertod , españa , portugal , colas , ees
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5 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
Gry #4 Gry
Pobrecitos ingleses, que pena me da que tengan que hacer colas en los aeropuertos. :popcorn:
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elTieso #3 elTieso
No vengáis, aquí se está muy mal.
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gelatti #1 gelatti *
Según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), los tiempos de procesamiento aumentaron un 70 % en algunos aeropuertos debido a los pasos adicionales que implica la recopilación de datos biométricos.

ACI Europa ha indicado que las colas ahora suelen tener una media de dos a tres horas, o incluso más, durante las horas punta, y ha señalado que esto ocurre a pesar de que las autoridades fronterizas aún pueden suspender parcialmente el sistema al no capturar datos biométricos.

Desde que…   » ver todo el comentario
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TardisKun #5 TardisKun
Brexit means Brexit :roll:
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#2 alhambre
"Queues are now typically averaging two to three hours or even longer during peak traffic periods"

La media de los picos máximos. Si afinan más el percentil, pueden sacar "medias" de 5 horas.
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menéame