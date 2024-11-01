Portugal y España sufren largas colas para el sistema EES: los peores destinos [ING]

Se han registrado importantes retrasos en los principales aeropuertos de Europa tras la introducción de los nuevos controles fronterizos digitales posteriores al Brexit. Los controles biométricos y de reconocimiento facial son ahora obligatorios debido a la implementación del Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) de la UE para ciudadanos extracomunitarios, que entró en vigor a principios de este mes. Desde su introducción gradual en octubre de 2025, el EES ha provocado continuas interrupciones en varios aeropuertos europeos.