Portugal y España sufren largas colas para el sistema EES: los peores destinos [ING]

Se han registrado importantes retrasos en los principales aeropuertos de Europa tras la introducción de los nuevos controles fronterizos digitales posteriores al Brexit. Los controles biométricos y de reconocimiento facial son ahora obligatorios debido a la implementación del Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) de la UE para ciudadanos extracomunitarios, que entró en vigor a principios de este mes. Desde su introducción gradual en octubre de 2025, el EES ha provocado continuas interrupciones en varios aeropuertos europeos.
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ACI Europa ha indicado que las colas ahora suelen tener una media de dos a tres horas, o incluso más, durante las horas punta, y ha señalado que esto ocurre a pesar de que las autoridades fronterizas aún pueden suspender parcialmente el sistema al no capturar datos biométricos.
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La media de los picos máximos. Si afinan más el percentil, pueden sacar "medias" de 5 horas.