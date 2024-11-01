edición general
Portugal alcanza un hito: por primera vez los coches 100 % eléctricos lideran el mercado

Los eléctricos se posicionan como líderes del mercado portugués, superando a la gasolina, el diésel y los híbridos.

#2 ombresaco
Es un hito, pero todo depende de cómo agrupes los demás.

Los coches 100% eléctricos alcanzaron una cuota del 23,7 %. Eso significa que el 76.3% llevan algún tipo de combustión.

O si agrupas los hibridos enchufables+no enchufables, también sale otro liderazgo.

Por cierto, se refiere a las nuevas matriculaciones, no al parque existente.
Yepyop #1 Yepyop
Portugal, la España bien.
manuelpepito #6 manuelpepito
#1 Los curritos portugueses están más jodidos que aquí. Seguramente está historia sea que los ricos portugueses estén comprados coches eléctricos, son los que pueden comprar coches, y los curritos no compren nada porque no pueden. De ahí el titular.
Yepyop #8 Yepyop
#6 Probablemente sea más fácil que lo que dices y únicamente cuenten con una buena infraestructura de carga, cosa que en España aún es muy deficiente.
Fernando_x #5 Fernando_x
E irá a más, mucho más deprisa de lo que esperamos. El crecimiento exponencial se sigue sin comprender, a pesar de cómo lo vivimos en la pandemia.
HartzBaltz #10 HartzBaltz
Van camino de ser la nueva Noruega en este asunto.
#9 tiesta
Una planificación bien hecha en Portugal durante años y el consenso político ha dado buenos resultados .
#7 CarlosSanchezDiaz *
eléctricos 23,7 %
híbridos no enchufables 21,7 %
híbridos enchufables 20,9 %
gasolina 18,5 %
híbridos de GLP 8,8 %
diésel 6,3 %.
Y la tendencia es que el eléctrico aumenta su cuota
#3 Jarod_mc
y eso gobernado por fachas en vez de comunistas
DaniTC #4 DaniTC
#3 eh?
SegarroAmego #11 SegarroAmego
La verdadera historia es:

Con los salarios de mierda que hay ahí no les da ni para una rueda, sea eléctrico o combustion. Asi que a mantener viejos o comprar de segunda mano. Los nuevos ni tocarlos excepto los ricos que ya van por el eléctrico para cargarlos en sus chalets
