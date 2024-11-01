·
22
meneos
36
clics
Portugal alcanza un hito: por primera vez los coches 100 % eléctricos lideran el mercado
Los eléctricos se posicionan como líderes del mercado portugués, superando a la gasolina, el diésel y los híbridos.
|
etiquetas
:
portugal
,
coche eléctrico
,
movilidad sostenible
19
3
0
K
134
movilidad
11 comentarios
#2
ombresaco
Es un hito, pero todo depende de cómo agrupes los demás.
Los coches 100% eléctricos alcanzaron una cuota del 23,7 %. Eso significa que el 76.3% llevan algún tipo de combustión.
O si agrupas los hibridos enchufables+no enchufables, también sale otro liderazgo.
Por cierto, se refiere a las nuevas matriculaciones, no al parque existente.
1
K
27
#1
Yepyop
Portugal, la España bien.
1
K
24
#6
manuelpepito
#1
Los curritos portugueses están más jodidos que aquí. Seguramente está historia sea que los ricos portugueses estén comprados coches eléctricos, son los que pueden comprar coches, y los curritos no compren nada porque no pueden. De ahí el titular.
1
K
26
#8
Yepyop
#6
Probablemente sea más fácil que lo que dices y únicamente cuenten con una buena infraestructura de carga, cosa que en España aún es muy deficiente.
1
K
18
#5
Fernando_x
E irá a más, mucho más deprisa de lo que esperamos. El crecimiento exponencial se sigue sin comprender, a pesar de cómo lo vivimos en la pandemia.
1
K
15
#10
HartzBaltz
Van camino de ser la nueva Noruega en este asunto.
0
K
10
#9
tiesta
Una planificación bien hecha en Portugal durante años y el consenso político ha dado buenos resultados .
0
K
9
#7
CarlosSanchezDiaz
*
eléctricos 23,7 %
híbridos no enchufables 21,7 %
híbridos enchufables 20,9 %
gasolina 18,5 %
híbridos de GLP 8,8 %
diésel 6,3 %.
Y la tendencia es que el eléctrico aumenta su cuota
0
K
7
#3
Jarod_mc
y eso gobernado por fachas en vez de comunistas
0
K
7
#4
DaniTC
#3
eh?
0
K
10
#11
SegarroAmego
La verdadera historia es:
Con los salarios de mierda que hay ahí no les da ni para una rueda, sea eléctrico o combustion. Asi que a mantener viejos o comprar de segunda mano. Los nuevos ni tocarlos excepto los ricos que ya van por el eléctrico para cargarlos en sus chalets
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
