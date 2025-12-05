·
11
meneos
14
clics
La portavoz de Vox en Lorca enchufa a su nuera en el Ayuntamiento de Águilas
Carmen Menduiña, la primera teniente de alcalde del municipio ya fue acusada de falsear su currículum atribuyéndose una diplomatura que no existe.
etiquetas
vox
lorca
enchufe
carmen menduiña
nuera
9
2
0
K
94
politica
2 comentarios
9
2
0
K
94
politica
#1
ur_quan_master
De Águilas a buitres en un solo movimiento
0
K
11
#2
elgranpilaf
Vaya cara. No hay ninguno en Vox que sea normal? (No hace falta que contestéis)
0
K
10
2
