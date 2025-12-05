edición general
La portavoz de Vox en Lorca enchufa a su nuera en el Ayuntamiento de Águilas

Carmen Menduiña, la primera teniente de alcalde del municipio ya fue acusada de falsear su currículum atribuyéndose una diplomatura que no existe.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
De Águilas a buitres en un solo movimiento
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Vaya cara. No hay ninguno en Vox que sea normal? (No hace falta que contestéis)
