De hecho, el sistema operativo era un tema candente después de que Guadalinex, en su versión ‘ciudadano’ terminase pasando a una mejor vida. Sin embargo el fin de esta edición no suponía riesgo alguno para las distintas variantes, y prueba de ello es Guadalinex Edu, que se espera que la nueva versión Guadalinex Edu 20.04 (Heroes) vea la luz en los próximos meses.