edición general
2 meneos
18 clics
Portadas antiguas de la revista Fantastic Novels (ENG)

Portadas antiguas de la revista Fantastic Novels (ENG)  

Fantastic Novels fue una querida revista pulp estadounidense que sirvió como un vibrante refugio para los fanáticos de la fantasía y la CI-FI. Lanzada en 1940 como complemento de Famous Fantastic Mysteries , se especializó en revivir aventuras clásicas de "mundos perdidos" y romances imaginativos que llevaban mucho tiempo descatalogados. Lo que realmente la distinguió fue su impresionante identidad visual, con las icónicas y etéreas portadas de Virgil Finlay y Lawrence Stevens, que convertían cada número en una obra maestra para coleccionistas.

| etiquetas: fantastic novels , portadas , pulp
2 0 0 K 32 ilustracion
1 comentarios
2 0 0 K 32 ilustracion
Ripio #1 Ripio
Mencantan esas portadas "pulperas".
0 K 20

menéame