Portadas antiguas de la revista Fantastic Novels (ENG)  

Fantastic Novels fue una querida revista pulp estadounidense que sirvió como un vibrante refugio para los fanáticos de la fantasía y la CI-FI. Lanzada en 1940 como complemento de Famous Fantastic Mysteries , se especializó en revivir aventuras clásicas de "mundos perdidos" y romances imaginativos que llevaban mucho tiempo descatalogados. Lo que realmente la distinguió fue su impresionante identidad visual, con las icónicas y etéreas portadas de Virgil Finlay y Lawrence Stevens, que convertían cada número en una obra maestra para coleccionistas.