Porque hoy sería imposible volver a filmar 'The Matrix' (1999)

En 1999, el cine vivió un milagro que aún no se ha podido repetir. The Matrix apareció sin universo extendido, sin CGI masivo, sin precedentes… y aun así cambió la industria para siempre. Se volvió un fenómeno cultural, una película de ciencia ficción que mezclaba filosofía, kung-fu, efectos prácticos, hackers, cuero negro y preguntas sobre la realidad. No se parecía a nada… y desde entonces, todos intentan copiarla. Pero hay algo que casi nadie dice: con toda la tecnología que tenemos hoy, sería imposible filmar Matrix tal como la conocimos...

Qué asco de vídeos. Cuando me hacen clickbait con una entradilla y luego entro y me veo un puto vídeo de 15 minutos...

¿Por qué sería imposible rodar Matrix, a ver? ¿Alguien ahorra 15 minutos?
#4 Yo tampoco lo he visto. Pero he preguntado a Gemini:
Aquí tienes un resumen de los puntos clave del video "POR QUÉ SERÍA IMPOSIBLE DE FILMAR MATRIX HOY":

El contexto único de 1999: Matrix fue una apuesta arriesgada en una época donde aún se valoraban las ideas originales. No era una secuela, ni parte de un universo compartido, sino una mezcla innovadora de ciencia ficción, filosofía, kung-fu y hackers [00:10].

La obsesión de las Wachowski: Para convencer al estudio, las…   » ver todo el comentario
#6 Grande. Siempre se me olvida que hoy en día tenemos las IA para preguntar. Muchas gracias.
#4 Solo tienes que ver algo el vídeo y pronto lo sabes: hoy nadie da dinero para rodar una historia, por eso Matrix 4 tenía de todo pero no tenía una historia y quitando a los personajes originales, en Matrix 4 no hay más que un escaparate para que te veas las películas viejas.
#4 lo que imposibilita rodar Matrix hoy es que el coste de los derechos es inasumible para la taquilla que podría obtener.
sin un cgi masivo... hablamos también de las secuelas ??
#2 sin cgi masivo... y el efecto bullet time hizo la década siguiente en FX.
Y Matrix 4 qué? :troll:
#1 Es la confirmación.

Aunque de Matrix 4 hay mucho que hablar.
No es cierto que Matrix fuera la última. El señor de los anillos, The dark knight, Mad max fury road, Inception, 1917 y otras más no recurrieron a ser solo películas de CGI. Incluso en Inception, una década después de Matrix, hicieron un set giratorio para una escena y su presupuesto fue el doble que Matrix. Los youtubers clickbait y sus fantasías.
