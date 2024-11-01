Pornhub pierde el 77% de sus visitantes de Reino Unido desde que el país obliga a mostrar un documento de identidad para demostrar que son mayores de 18 años

Pornhub durante años ha ido creciendo considerablemente, pero ahora ha notado una pérdida de las visitas de usuarios que provienen de Reino Unido y esto se debe a que es obligatorio demostrar que son mayores de 18 años allí usando el DNI. El sector que involucra el contenido para adultos ha demostrado que no está sufriendo ningún tipo de bajada de sus números, sino más bien una subida. Esto no falla, pues aquí hay páginas web que tienen decenas e incluso cientos de millones de visitas semanales y unas pocas webs llegan a alcanzar esas cifras.
Ellos empezaron siendo unos piratas, ahora otros piratas harán negocio con ellos
¿Porque será?