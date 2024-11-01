edición general
Pornhub pierde el 77% de sus visitantes de Reino Unido desde que el país obliga a mostrar un documento de identidad para demostrar que son mayores de 18 años

Pornhub durante años ha ido creciendo considerablemente, pero ahora ha notado una pérdida de las visitas de usuarios que provienen de Reino Unido y esto se debe a que es obligatorio demostrar que son mayores de 18 años allí usando el DNI. El sector que involucra el contenido para adultos ha demostrado que no está sufriendo ningún tipo de bajada de sus números, sino más bien una subida. Esto no falla, pues aquí hay páginas web que tienen decenas e incluso cientos de millones de visitas semanales y unas pocas webs llegan a alcanzar esas cifras.

doppel
habrán subido en los países de las VPNs
Torrezzno
A ver lo que tardan en ponerlo aquí. Que hay que proteger a los niños
Gry
#2 Están trabajando en ello. ¿Te suena lo del pajaporte?
Cyberbob
#8 Ojalá lo implanten cuanto antes. Hay que proteger a los niños.
Rorschach_
El sector que involucra a las webs de contenido para adultos ha demostrado que no está sufriendo ningún tipo de bajada de sus números, sino más bien una subida.
cosmonauta
¡Que den conciertos!

Ellos empezaron siendo unos piratas, ahora otros piratas harán negocio con ellos
Dene
que se saquen el pajaporte!
vituwaf
#7 Usar una VPN es mucho más sencillo.
beltzak
Mientras Ucrania y Polonia crecen …
¿Porque será?
CharlesBrowson
bueno cuando metan el pajaporte aqui ya veremos, aunque lo he dicho un par dde veces, deberia ir asociado a redes sociales pudiendo vetar el pajaporte por decision judicial, medica o administrativa
