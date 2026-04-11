Ponen en marcha en Chile el telescopio submilimétrico más alto del mundo

A más de 5.600 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre del Cerro Chajnantor, el telescopio FYST (Fred Young Submillimeter Telescope) abrió oficialmente sus ojos al universo, informó la Universidad de Chile.



Tras más de treinta años desde su concepción intelectual, esta majestuosa obra de ingeniería se ha instalado con éxito en el Parque Astronómico de Atacama (Región de Antofagasta), marcando un hito en la historia astronómica mundial.