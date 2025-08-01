Polonia: Netflix sube precios sin el consentimiento de los usuarios

A Netflix le ha salido un duro competidor en Polonia, concretamente con la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor de Polonia (UOKiK). Y es que ha sido en el día de hoy cuando la UOKiK ha dado a conocer que demandó a Netflix por engañar a sus usuarios al haberles forzado a asumir, sin autorización, los nuevos precios de su suscripción tras las subidas de precio que realizó en agosto de 2024. En base a la normativa polaca, los términos esenciales del contrato, como el precio, no pueden modificarse unilateralmente sin la aprobación cla