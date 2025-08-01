edición general
5 meneos
34 clics
Polonia: Netflix sube precios sin el consentimiento de los usuarios

Polonia: Netflix sube precios sin el consentimiento de los usuarios

A Netflix le ha salido un duro competidor en Polonia, concretamente con la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor de Polonia (UOKiK). Y es que ha sido en el día de hoy cuando la UOKiK ha dado a conocer que demandó a Netflix por engañar a sus usuarios al haberles forzado a asumir, sin autorización, los nuevos precios de su suscripción tras las subidas de precio que realizó en agosto de 2024. En base a la normativa polaca, los términos esenciales del contrato, como el precio, no pueden modificarse unilateralmente sin la aprobación cla

| etiquetas: polonia , netflix , subida precios , consentimiento
4 1 1 K 49 actualidad
6 comentarios
4 1 1 K 49 actualidad
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Es que si tienen que tener el consentimiento no iban a poder subir nunca los precios xD
1 K 28
TripleXXX #3 TripleXXX
Al fin han hecho algo bueno los abogados cristianos :troll:
1 K 28
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Coño, pues cuando subió en España Netflix, Amazon, Mercadona ... no recuerdo yo que me preguntaran ¿y a vosotros? :roll:
0 K 20
#2 gershwin *
#_1 "En base a la normativa polaca"
0 K 9
#5 Tiranoc
Sin mi consentimiento a mi no me suben nada xD
0 K 8

menéame