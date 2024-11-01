Polonia avanza con un impuesto digital del 3% pese a la amenaza de Trump [ING]

El gobierno polaco pretende completar el trabajo sobre un impuesto digital para finales de año, a pesar de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra los países que ya lo tienen. "Actualmente se está trabajando en la preparación del proyecto de ley, cuya finalización está prevista para finales de 2025", declaró un portavoz del Ministerio de Tecnología Digital de Polonia al ser preguntado sobre las declaraciones de Trump. El lunes, Trump amenazó con imponer aranceles a los países con un impuesto digital.