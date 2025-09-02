Un político polaco de extrema derecha anuncia su relación con una mujer intersexual y abandona el partido (eng)

El ex miembro de Konfederacja Dawid Szóstak y la modelo Michalina Manios confirmaron que estaban saliendo y dijeron que querían "centrarse en lo importante". La pareja destacó sus valores comunes, como su fe católica y el respeto a las tradiciones. Szóstak dijo que se habían conocido a través de una plataforma online, pero no dio más detalles. "Me gustaron las fotos que publicó Michalina", dijo. "Irradiaban mucha energía y feminidad".