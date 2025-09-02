edición general
Un político polaco de extrema derecha anuncia su relación con una mujer intersexual y abandona el partido (eng)

El ex miembro de Konfederacja Dawid Szóstak y la modelo Michalina Manios confirmaron que estaban saliendo y dijeron que querían "centrarse en lo importante". La pareja destacó sus valores comunes, como su fe católica y el respeto a las tradiciones. Szóstak dijo que se habían conocido a través de una plataforma online, pero no dio más detalles. "Me gustaron las fotos que publicó Michalina", dijo. "Irradiaban mucha energía y feminidad".

Kantinero #4 Kantinero
Pues he tenido que mirarlo, intersexual no sabía lo que era, por si hay algún ignorante más:


www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/identidad-de-genero/sexo-e
Milmariposas #7 Milmariposas
"valores comunes, como su fe católica"

Y el papa qué piensa al respecto? :roll:
Cuñado #8 Cuñado
#7 Que es muy mayor para él.
pepel #2 pepel
Por lo menos no era CEO de la empresa.
yemeth #10 yemeth
A ver, lo de intersexual es una condición biológica habitualmente congénita, hay que ser muy borrico para asumirlo como condición política y menudo partido debe ser el que lo plantee así. Es como si tienes que dejar el partido "por coherencia" porque te enamoraste de una bizca.
Connect #1 Connect
Un ejemplo más de que el amor es ciego y aparece donde menos se lo espera. Que bonito que esta vez haya roto una barrera tan aparentemente infranqueable como la que parecía haber entre un ultraderechista y una mujer intersexual. Quién saber si Abascal algún día también se decide a dar el paso...
Aokromes #3 Aokromes
#1 mira el antiguo alcalde del vitoria casado con un hombre invitando a la plana mayor del pp a su boda xD
Sandman #5 Sandman
#3 Al menos el polaco ha sido consecuente y ha abandonado el partido.
Aokromes #6 Aokromes *
#5 el pp esta lleno de gays y lesbianas xD ademas les gusta dar por culo.
#9 arreglenenlacemagico
que es un intersexual?
