La política de Trump hacia Venezuela es una fantasía de venganza

Ha atacado tres barcos, matando al menos a 17 personas, lo que funcionarios de la ONU han calificado de ejecuciones extrajudiciales. Ha desplegado en la región buques anfibios, barcos equipados con sistemas de misiles guiados y un submarino de propulsión nuclear. Ha enviado 10 aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico. Y lo ha hecho, según afirma la Casa Blanca, para contrarrestar una enorme ofensiva del narcotráfico, encabezada nada menos que por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
| etiquetas: venezuela , trump , venganza , ejecuciones
Algo mejorarían con un gobierno títere, pero tampoco sería la panacea.
Al final lo que más necesitan es que alguien meta inversión para reconstruir las instalaciones industriales y volver a mover la economía del país, y eso sí que se haría con el gobierno títere.
Pero todo lo que no sean elecciones libres en Venezuela va a ser una mierda, pan para hoy y hambre para mañana. Los venezolanos merecen recuperar su país y ser dueños de él