La política de Trump hacia Venezuela es una fantasía de venganza

Ha atacado tres barcos, matando al menos a 17 personas, lo que funcionarios de la ONU han calificado de ejecuciones extrajudiciales. Ha desplegado en la región buques anfibios, barcos equipados con sistemas de misiles guiados y un submarino de propulsión nuclear. Ha enviado 10 aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico. Y lo ha hecho, según afirma la Casa Blanca, para contrarrestar una enorme ofensiva del narcotráfico, encabezada nada menos que por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Supercinexin
Y premio Nobel de la paz a una derechista que aplaude, apoya y de hecho exige todo ésto y más. Occidente en estado puro.
jm22381
#4 Estaba pensando en los cientos de miles de civiles muertos {0x1f480}
jm22381
Pues como los resultados salgan como las fantasías de venganza de Bush hijo con Irak... :-S
#4 Abril_2025
#1 ¿No fue una victoria para ellos? Conquistaron un país que ellos decían que era su enemigo y pusieron un gobierno títere afín para que no molestaran más.
#3 Abril_2025
Un rápido cambio de régimen en Venezuela siempre ha sido el plan del presidente Trump. Simplemente no funcionó la última vez.

Algo mejorarían con un gobierno títere, pero tampoco sería la panacea.

Al final lo que más necesitan es que alguien meta inversión para reconstruir las instalaciones industriales y volver a mover la economía del país, y eso sí que se haría con el gobierno títere.

Pero todo lo que no sean elecciones libres en Venezuela va a ser una mierda, pan para hoy y hambre para mañana. Los venezolanos merecen recuperar su país y ser dueños de él
