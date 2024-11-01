edición general
Policías de Reino Unido pierden su trabajo por manipular teclado

Policías de Reino Unido han perdido su trabajo al fingir que estaba teletrabajando manipulando artificialmente el teclado.

skaworld #4 skaworld
#0 #1 #2 #3 Vaya putos pringaos, con lo poco que cuesta mantener activa la sesion haciendo el prea en meneame y cuando te levantas para ir a cagar o masturbarte poner un video de youtube de los de 10h gandalf sexy sax q evitan que el portatil se bloquee

Siganme para mas trucos de emponderamiento y productividad
placeres #5 placeres *
#4 Va,ahora con los portatiles de la ADM es aún más sencillo sobre todo si te capan la red. Donde esté la cuchara mágica. por su puesto por los mismos se quejaban del funcionamiento de la oficina.  media
#3 Pitchford
El primero que venda un robot tocateclas se forra..
#6 plainflea
Yo tengo un cacharrito que simula ser un roedor y deambula por la pantalla haciendo patrones aleatorios, no repetitivos. Compatible con el roedor nativo simultáneamente.

Llevaba siempre encima el teléfono que pitaba en caso de recibirse algún chat, con tiempo más que suficiente para ir a contestar sin que se notara nada.

Otro clásico son los cascos inalámbricos para estar en una reunión mientras se cocina.
#7 mcfgdbbn3
#6: Agitadores de ratón o #mouse_jigglers. xD
Aokromes #8 Aokromes
#6 a mi me dijeron que poner un raton optico sobre un vaso de cristal funciona, nunca lo he probado.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
A limpiar balcones
