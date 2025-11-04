edición general
Un policía salvadoreño confiesa 97 homicidios y asegura que un alcalde cercano a Bukele le pagaba por matar

Un policía salvadoreño ha confesado haber participado en al menos 97 asesinatos entre 2015 y 2020 como integrante de un grupo de exterminio dedicado a ejecutar a presuntos pandilleros, según ha revelado el periódico salvadoreño El Faro. Entre las víctimas, hay menores de edad, empresarios y un sacerdote. El agente, convertido en testigo de la Fiscalía, declaró que un alcalde cercano al presidente Nayib Bukele le pagó por 36 de esos homicidios. Según la publicación, el agente fue detenido en agosto de 2020, acusado junto a otros tres policías...

| etiquetas: policía , el salvador , bukele , pandillas
6 comentarios
Torrezzno #4 Torrezzno *
Me recuerda al documental sobre los asesinatos extrajudiciales en indonesia

es.wikipedia.org/wiki/The_Act_of_Killing
2 K 51
#6 Pivorexico *
#4 También tenemos los Falsos Positivos , del expresidente colombiano Uribe muy querido por PP Y VOX ;

www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56119174
Falsos positivos en Colombia: los miles de civiles que fueron asesinados por el ejército durante la guerra
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57450334
0 K 12
#2 Alcalino
El problema de estos "limpiadores de escoria" que tan bien caen entre los votantes de ya sabemos que partido de tres letras es que....

Se empieza limpiando la escoria...

Y se acaba limpiando a los que te caen mal, los que tienen algo que tu quieres, o simplemente por el placer de disfrutar del poder hacerlo sin que tenga consecuencias.

Y por eso se les llama monstruos
1 K 17
#3 Kuruñes3.0
#2 Coño, como que le pagaron por 36 y mató casi un centenar...
1 K 17
#5 NoMeVeas
Era cuestión de tiempo que las aberraciones de Bukele salgan.

Ahora en breves tocará que el principal aliado de Trump en latinoAmerica es socialista.
0 K 8
#1 Kuruñes3.0
¿El sacerdote era un presunto pandillero?
0 K 7

