Un policía salvadoreño confiesa 97 homicidios y asegura que un alcalde cercano a Bukele le pagaba por matar

Un policía salvadoreño ha confesado haber participado en al menos 97 asesinatos entre 2015 y 2020 como integrante de un grupo de exterminio dedicado a ejecutar a presuntos pandilleros, según ha revelado el periódico salvadoreño El Faro. Entre las víctimas, hay menores de edad, empresarios y un sacerdote. El agente, convertido en testigo de la Fiscalía, declaró que un alcalde cercano al presidente Nayib Bukele le pagó por 36 de esos homicidios. Según la publicación, el agente fue detenido en agosto de 2020, acusado junto a otros tres policías...
Falsos positivos en Colombia: los miles de civiles que fueron asesinados por el ejército durante la guerra
Se empieza limpiando la escoria...
Y se acaba limpiando a los que te caen mal, los que tienen algo que tu quieres, o simplemente por el placer de disfrutar del poder hacerlo sin que tenga consecuencias.
Y por eso se les llama monstruos
Ahora en breves tocará que el principal aliado de Trump en latinoAmerica es socialista.