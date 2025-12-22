edición general
La Policía registra el CNIO tras abrir Anticorrupción una causa por la denuncia de 25 millones robados a la lucha contra el cáncer

Los agentes se han personado en la sede central de la institución, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, incautando ordenadores y documentación después de que Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias tras la denuncia presentada por el director de Operaciones hasta septiembre pasado, quien, apoyado también en la directora de Cumplimiento Normativo, asegura que una trama delictiva de ex altos cargos centrada en el gerente de la institución durante 23 años, Juan Arroyo, pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones en 18 años

| etiquetas: cnio , juan arroyo , corrupción , cáncer , investigaciones oncológicas
sotillo #1 sotillo
Si son culpables nada de cárcel que sus cuerpos sean para la ciencia
#2 tobruk1234
Denunciaron tras ser despedidos hasta entonces todo correcto, estos robaban igual que el otro.
