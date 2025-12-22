La Policía registra el CNIO tras abrir Anticorrupción una causa por la denuncia de 25 millones robados a la lucha contra el cáncer

Los agentes se han personado en la sede central de la institución, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, incautando ordenadores y documentación después de que Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias tras la denuncia presentada por el director de Operaciones hasta septiembre pasado, quien, apoyado también en la directora de Cumplimiento Normativo, asegura que una trama delictiva de ex altos cargos centrada en el gerente de la institución durante 23 años, Juan Arroyo, pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones en 18 años