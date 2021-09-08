edición general
La Policía Nacional interviene una "facha-pistola" con cinco cargadores y 35 cartuchos en El Ejido

En la madrugada del 5 de agosto, un control rutinario de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en El Ejido se convirtió en una operación relevante contra la tenencia ilícita de armas que se saldó con la recuperación de una "facha-pistola". A las 00:18 horas, un agente observó cómo el conductor de un Renault Scenic arrojaba una mochila a la cuneta al aproximarse al dispositivo en la rotonda del Camino de Adra, junto a la gasolinera de Ejido Oeste.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Ah! Contra todo pronóstico el titular es objetivo y adecuado.
#2 Tronchador. *
¿Fachapistola? #1 Vaya, iba a comentar la "tontería" de titular, pero no, gracias a tu comentario he entrado a la noticia y sorpresa... Además de un facha con pistola una Fachapistola, vaya que sí.
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#3 #2 ya solo faltaría algún menante con cultura en armas nos iluminase de la marca y modelo de la misma.


Vale viene en la noticia una Astra.
aammeu.wordpress.com/2021/09/08/pistola-astra-modelo-1921/
#3 sald64059
#1 yo esperaba un click bait o microbloging o un invent de libro, pero no. Efectivamente es una facha pistola.
efectogamonal #4 efectogamonal
De algún compañero {0x1f525}
Uge1966 #8 Uge1966
¿Facha y en un Renault Scenic? ... mmmm... vaya mierda de facha...
shake-it #9 shake-it
#8 Fachapobre, retrasados mentales, subnormales, idiotas, indigentes intelectuales, bazofia, lumpenproletariado... Llámalos como quieras
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
Una pistola con la culata decorada con simbología franquista es una facha-pistola. :roll: :-|.
Cosas veredes que harán fablar a las piedras.
#7 Tiranoc
Una pipa España.
