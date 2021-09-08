La Policía Nacional interviene una "facha-pistola" con cinco cargadores y 35 cartuchos en El Ejido

En la madrugada del 5 de agosto, un control rutinario de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en El Ejido se convirtió en una operación relevante contra la tenencia ilícita de armas que se saldó con la recuperación de una "facha-pistola". A las 00:18 horas, un agente observó cómo el conductor de un Renault Scenic arrojaba una mochila a la cuneta al aproximarse al dispositivo en la rotonda del Camino de Adra, junto a la gasolinera de Ejido Oeste.
| etiquetas: policía , nacional , intervención , facha , pistola , ejido , almería
¿Fachapistola?#1 Vaya, iba a comentar la "tontería" de titular, pero no, gracias a tu comentario he entrado a la noticia y sorpresa... Además de un facha con pistola una Fachapistola, vaya que sí.
Vale viene en la noticia una Astra.
aammeu.wordpress.com/2021/09/08/pistola-astra-modelo-1921/
Cosas veredes que harán fablar a las piedras.