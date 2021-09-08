La Policía Nacional interviene una "facha-pistola" con cinco cargadores y 35 cartuchos en El Ejido

En la madrugada del 5 de agosto, un control rutinario de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en El Ejido se convirtió en una operación relevante contra la tenencia ilícita de armas que se saldó con la recuperación de una "facha-pistola". A las 00:18 horas, un agente observó cómo el conductor de un Renault Scenic arrojaba una mochila a la cuneta al aproximarse al dispositivo en la rotonda del Camino de Adra, junto a la gasolinera de Ejido Oeste.