La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València

Una operación policial de magnitudes desconocidas hasta ahora para acabar, o intentarlo al menos, de una vez por todas con la corrupción del narco en el Puerto de València que ha convertido los muelles valencianos en la principal puerta de entrada de la cocaína producida en Suramérica desde hace dos décadas.
Y luego los estibadores amenazadísmos. "Si no me mueves este container 10 metros para que no pase el control, tu mujer trabaja aquí y a tal hora, tu hija va a tal colegio", vamos de primera mano lo sé.
En Barcelona, antes de los contenedores, si un saco o bulto se rompía, el contenido era para los estibadores. Era una norma antigua, y si había algo interesante y no se rompía, se le daba un repaso para poder entrar en la norma.
Creo que mucha de la droga incautada solo son señuelos o regalitos para que algún mando se ponga una medalla mientras el grueso de la droga pasa por otro lado.
Eso se hace porque ahí falta droja incautada