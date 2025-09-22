edición general
La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València

La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València

Una operación policial de magnitudes desconocidas hasta ahora para acabar, o intentarlo al menos, de una vez por todas con la corrupción del narco en el Puerto de València que ha convertido los muelles valencianos en la principal puerta de entrada de la cocaína producida en Suramérica desde hace dos décadas.

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
La poli portuaria está pringadísima hasta arriba.

Y luego los estibadores amenazadísmos. "Si no me mueves este container 10 metros para que no pase el control, tu mujer trabaja aquí y a tal hora, tu hija va a tal colegio", vamos de primera mano lo sé.
io1976 #6 io1976
#2 Policías, políticos, jueces, fiscales, están todos en el ajo.
asola33 #8 asola33
#2 Los estibadores también tienen su prestigio.
En Barcelona, antes de los contenedores, si un saco o bulto se rompía, el contenido era para los estibadores. Era una norma antigua, y si había algo interesante y no se rompía, se le daba un repaso para poder entrar en la norma.
#9 minoch4
#2 q va, eso no te lo crees ni tu
#11 tobruk1234
#2 Ya te digo yo que los que están pringaos de mierda hasta las orejas son los estibadores y no la portuaria, que puede, pero quien puede joder, bloquear son los estibadores y no la policía portuaria, y por cierto trabajo en un puerto y se de que hablo.
#12 MADMax2
#2 Ajá! si es de primera mano es que estás implicado! :-D
vviccio #5 vviccio *
Mucha droga incautan para que luego los capos acaben en libertad por "errores" judiciales.
Creo que mucha de la droga incautada solo son señuelos o regalitos para que algún mando se ponga una medalla mientras el grueso de la droga pasa por otro lado.
fareway #1 fareway
Mazón estará de comida, claro...
IrMaNDiÑo #3 IrMaNDiÑo
Podemos utilizar la Armada para hundir cualquier carguero que se acerque a puerto de Valencia
hijolagranputa #7 hijolagranputa
Si quieren pillar a todo el mundo que se pasen también por los cuarteles de la guardia civil y de la policía nacional de la zona.
g3_g3 #10 g3_g3
Según la etiqueta, eso no es droga, es amor empaquetado. :-P
#4 capitan.meneito *
Mira como han separado la droja para que parezca mas en la foto.
Eso se hace porque ahí falta droja incautada :troll:
