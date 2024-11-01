edición general
La Policía investiga una nueva filtración de datos personales de Sánchez y altos cargos del CNI e Interior

La Policía investiga una nueva filtración de datos personales de Sánchez y altos cargos del CNI e Interior

La filtración incluye información sobre familiares del presidente del Gobierno y de numerosos políticos de los principales partidos

3 comentarios
cenutrios_unidos
Filtraciones sanas. Y ojo, que con lo de Israel nos vamos a reír un rato.
mente_en_desarrollo
#1 En este caso concreto, no parece que sea algo ideológico, no parece casarse con nadie. Lo que pasa es que voxpopuli, sabe con quien tiene que meterse (aunque en este caso concreto, entiendo que es mucho más relevante filtrar datos de un presidente del gobierno en ejercicio, que de diputados random).

La filtración, a la que ha accedido Vozpópuli, incluye datos personales como la dirección o el DNI del presidente del Gobierno y varios de sus familiares, aunque también alcanza a políticos del PSOE, PP, Vox, Sumar, EH Bildu y Podemos.

Y bueno, si es ideológico, los partidos con representación decente que faltan son los catalanes y PNV (y sobraría Podemos que ni tiene grupo parlamentario propio).
Tunguska08Chelyabinsk13
Eso es por tener que registrarse en lo de rtve.

