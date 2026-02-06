edición general
La policía investiga 30 aparcamientos fantasma junto al aeropuerto de Barcelona: 14 detenidos y más de 100 identificados

Viajar trae consigo algunos dolores de cabeza y el traslado al aeropuerto es uno de los más habituales. Para los usuarios que van en coche a las terminales de El Prat de Llobregat (Barcelona), es frecuente la búsqueda de lugares donde aparcar más barato que en los estacionamientos oficiales del recinto de AENA. Esta demanda creciente ha alimentado la proliferación en los últimos años de los llamados 'park & go': aparcamientos ubicados cerca de los aeropuertos que ofrecen custodiar el coche durante el viaje y un servicio de traslados para ir

josde #4 josde
#3 Abierta la veda se levanta el permiso para cazar.
0 K 18
#1 DeDerechasYOle *
Los mejores aparcamientos fantasma, en Barcelona
0 K 6
josde #2 josde
#1 Seguramente en otros aeropuertos también los habrá cercanos lo mismo.:troll:
0 K 18
#3 DeDerechasYOle
#2 Pero los mejores...sin duda los de Barcelona
0 K 6

