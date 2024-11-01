·
20
meneos
71
clics
La Policía golpeó a un grupo de turistas británicos tras las protestas del final de La Vuelta en Madrid
Las víctimas fueron golpeadas repetidamente por los agentes desplegados en Madrid.
|
etiquetas
:
policía
,
turistas
,
la vuelta
7 comentarios
ordenados
#2
Suleiman
Estos eran los turistas que salían corriendo despavoridos por culpa de los manifestantes que decía ayuso?
3
K
51
#5
pepel
#2
Era la Kaleborroka que habían venido en autobuses.
3
K
50
#7
Pablosky
*
#5
autobuses pequeñitos azules llamados “Lecheras”
1
K
20
#4
YoSoyTuPadre
Bueno, al menos se llevan un recuerdo inolvidable
2
K
35
#3
cabobronson
A ver si cuentan en su país lo que les ha pasado aquí, y nos hacen boicot
2
K
34
#1
Castigadordepagascalers
*
Les aplicaron la doctrina Poyake.
Poyake'stán ahí.
2
K
31
#6
Pyrefox
Esto solían decir “es Marca España”, será la de la porra en el lomo
0
K
6
Poyake'stán ahí.