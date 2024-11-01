edición general
La Policía golpeó a un grupo de turistas británicos tras las protestas del final de La Vuelta en Madrid

Las víctimas fueron golpeadas repetidamente por los agentes desplegados en Madrid.

#2 Suleiman
Estos eran los turistas que salían corriendo despavoridos por culpa de los manifestantes que decía ayuso?
pepel #5 pepel
#2 Era la Kaleborroka que habían venido en autobuses.
Pablosky #7 Pablosky *
#5 autobuses pequeñitos azules llamados “Lecheras” :troll:
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre
Bueno, al menos se llevan un recuerdo inolvidable
cabobronson #3 cabobronson
A ver si cuentan en su país lo que les ha pasado aquí, y nos hacen boicot
Castigadordepagascalers #1 Castigadordepagascalers *
Les aplicaron la doctrina Poyake.

Poyake'stán ahí. :troll: {0x1f44a}
Pyrefox #6 Pyrefox
Esto solían decir “es Marca España”, será la de la porra en el lomo {0x1f605}
