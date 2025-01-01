·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5888
clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska
5375
clics
La viñeta: Nazis
4147
clics
Limpiando los canales de Venecia en 1956
4136
clics
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
4117
clics
Turistas usan trucos para pagar menos en Airbnb y provocan pérdidas a los dueños
más votadas
500
El PP vuelve a intentar confundir sobre las competencias de sus gobiernos en plena ola de incendios
412
Madre agredida en Vigo: "Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque"
379
Una vecina grabó el espectáculo de fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera, pueblo de Cáceres, y luego enfocó uno de los incendios en activo que había a lo lejos
369
Primer ministro chino insta a realizar esfuerzos para escribir nuevo capítulo en la construcción de la civilización ecológica en la nueva era
585
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
52
clics
Policía Foral sorprende a 'domingueros' haciendo barbacoas en el medio natural en Goizueta, Cortes y Lekunberri
Las autoridades recuerdan que queda prohibido encender barbacoas o cualquier tipo de fuego en espacios naturalesdurante los periodos de máxima alerta
|
etiquetas
:
policía foral
,
barbacoas
,
incendios
13
1
0
K
152
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
0
K
152
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mahuer
Hay kilos de hojas y ramas secas justo debajo de la barbacoa. Una pequeña chispa y ese fuego ya no lo apagas.
2
K
40
#2
rogerius
#1
¿Me vas a decir tú cuántas hogueras me puedo beber yo?
1
K
30
#5
kaos_subversivo
#1
tal cual
0
K
11
#7
JackNorte
Subnormales en plena ola de calor.
1
K
30
#4
Verdaderofalso
Para estos casos está la cadena perpetua revisable
0
K
20
#6
Jointhouse_Blues
Todo lo que les caiga me parecerá poco. Ya hay que ser un buen subnormal insensible , con la que está cayendo.
0
K
12
#8
Milmariposas
#RetarderMode
0
K
12
#3
Veelicus
No exagero, les metia 10 años en la carcel.
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente