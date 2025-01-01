edición general
Policía Foral sorprende a 'domingueros' haciendo barbacoas en el medio natural en Goizueta, Cortes y Lekunberri

Policía Foral sorprende a 'domingueros' haciendo barbacoas en el medio natural en Goizueta, Cortes y Lekunberri

Las autoridades recuerdan que queda prohibido encender barbacoas o cualquier tipo de fuego en espacios naturalesdurante los periodos de máxima alerta

mahuer #1 mahuer
Hay kilos de hojas y ramas secas justo debajo de la barbacoa. Una pequeña chispa y ese fuego ya no lo apagas.
rogerius #2 rogerius
#1 ¿Me vas a decir tú cuántas hogueras me puedo beber yo?
#5 kaos_subversivo
#1 tal cual
JackNorte #7 JackNorte
Subnormales en plena ola de calor.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Para estos casos está la cadena perpetua revisable
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Todo lo que les caiga me parecerá poco. Ya hay que ser un buen subnormal insensible , con la que está cayendo.
Veelicus #3 Veelicus
No exagero, les metia 10 años en la carcel.
