El polémico minuto de silencio del PP en el Parlamento andaluz: más de 64.000 palestinos asesinados por Israel y el presidente de la Mesa equipara el "horror" de unos y otros

El polémico minuto de silencio del PP en el Parlamento andaluz: más de 64.000 palestinos asesinados por Israel y el presidente de la Mesa equipara el "horror" de unos y otros  

El dirigente conservador y su grupo político han tenido la osadía de equiparar el «horror» que andan sufriendo unos y otros. «Andalucía no es indiferente ante tantísimo sufrimiento, horror y barbarie que se está viviendo en Gaza, Israel y en el resto de Oriente Medio». Tanto es así que la cara de incredulidad y reprobación de muchas parlamentarias y parlamentarios andaluces del arco progresista, como la del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sido más que notoria.

9 comentarios
Khadgar #6 Khadgar
Debe ser por lo mucho que sufren en Israel… viendo que aún quedan palestinos vivos.
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Miserable...
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Ya lo decía su abuelo: ni nazis ni judíos ... igualdad.
rob #8 rob
El difunto Spiriman ya nos aviso de lo miserable que era el "comegambas" de Jesús Aguirre y mirad hasta donde ha llegado.
#3 albx
Al equipararlos están reconociendo que el estado de Israel es un estado terrorista.
MoussaZy #9 MoussaZy
Hombre, no hay que olvidar a los miserables israelíes que están sufriendo bajas en su faena de exterminación y robo de tierras.
A.more #2 A.more
Es una lastima que haya quien no vea que son esta "derecha" española. Están adelantando a vox en fascismo
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#2 si que lo ven y les gusta...
#4 Tailgunner
eso mismo ha pasado con los putos etarras y proetarras, equiparando ajusticiar terroristas de mierda con asesinar a cientos de personas...
