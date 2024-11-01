El polémico minuto de silencio del PP en el Parlamento andaluz: más de 64.000 palestinos asesinados por Israel y el presidente de la Mesa equipara el "horror" de unos y otros  

El dirigente conservador y su grupo político han tenido la osadía de equiparar el «horror» que andan sufriendo unos y otros. «Andalucía no es indiferente ante tantísimo sufrimiento, horror y barbarie que se está viviendo en Gaza, Israel y en el resto de Oriente Medio». Tanto es así que la cara de incredulidad y reprobación de muchas parlamentarias y parlamentarios andaluces del arco progresista, como la del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sido más que notoria.