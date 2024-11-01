edición general
5 meneos
99 clics

La polémica en la San Diego Comic-Con Málaga confirma la decepción de algunos fans: '¿150 euros por una foto y una firma?'

La magia del encuentro tiene precio: en Málaga, la foto y la firma de tus ídolos superan los 150 euros. Son precios altos, pero habituales en este tipo de convenciones. Algunos fans están indignados. "¿150 euros por una foto y una firma?", se preguntan algunos. Otros, directamente, se quejan de la falta de plazas o de la congregación de firmas en un día concreto del festival. Porque sí, hacerse una foto con tu estrella favorita o llevarse un autógrafo firmado en mano no es algo precisamente barato. De hecho, los precios han sorprendido.

| etiquetas: málaga , comic-con , decepción , fans , foto , firma
4 1 1 K 52 actualidad
9 comentarios
4 1 1 K 52 actualidad
volandero #2 volandero
Si quieres pagar un impuesto por ser monguer, nadie debe impedírtelo.
1 K 31
rojelio #1 rojelio
Y aun así habrá colas para hacerse fotos y tener las firmas. ¿Qué motivación tienen para bajar los precios?
1 K 21
#6 wendigo *
Muy USA y su manera de hacer negocio con todo. Ojo, esto va para organizadores y fans, que más de un autógrafo y foto de X , ha aparecido en Ebay a las horas pir un pastón.

Por lo demás, irse a las ferias del libro o cómics normales y en muchas de ellas te lo firman gratis. Puede que no exista un elenco tan top, pero oye...

Saludos
1 K 20
devilinside #4 devilinside
Pues yo tengo una foto con mi hija y los Kiss, firmada y gratis
0 K 12
Chinchorro #3 Chinchorro
En la Comicon de San Diego es más caro incluso. No se de qué se quejan.
O eso, o no sabían a lo que iban.
0 K 11
Catacroc #7 Catacroc
#3 Por eso no iba a la de San Diego y por eso no voy a la de Malaga.
1 K 22
Chinchorro #8 Chinchorro
#7 Yo es que tengo la suerte de estar casado con mi propia Gwendoline Christie {0x1f60d} que si no bien que hubiera ido a ofrecerle tierras y rebaños. Además mirándola a los ojos, que medimos lo mismo.
0 K 11
#5 MPPC
Pues con no pagar, lo tienes solucionado.
0 K 10
#9 Vespas
Que nadie pague. Plantón humillante a esas estrellas y punto.
0 K 7

menéame