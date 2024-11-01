La polémica en la San Diego Comic-Con Málaga confirma la decepción de algunos fans: '¿150 euros por una foto y una firma?'

La magia del encuentro tiene precio: en Málaga, la foto y la firma de tus ídolos superan los 150 euros. Son precios altos, pero habituales en este tipo de convenciones. Algunos fans están indignados. "¿150 euros por una foto y una firma?", se preguntan algunos. Otros, directamente, se quejan de la falta de plazas o de la congregación de firmas en un día concreto del festival. Porque sí, hacerse una foto con tu estrella favorita o llevarse un autógrafo firmado en mano no es algo precisamente barato. De hecho, los precios han sorprendido.
Por lo demás, irse a las ferias del libro o cómics normales y en muchas de ellas te lo firman gratis. Puede que no exista un elenco tan top, pero oye...
O eso, o no sabían a lo que iban.